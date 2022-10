Adiós a José María Rodríguez Iglesias, 'Loquis'

Diseñador, tertuliano, etnógrafo, preocupado por el autismo y la naturaleza. Pareja de Cecilia Fernández, presentadora de TVE en Galicia, muy querido en Santiago. Así figura en el pie de foto que ilustra un texto publicado en El Correo Gallego sobre José María Rodríguez Iglesias, Loquis, fallecido en Santiago el pasado lunes.

Este martes su familia recibió en el tanatorio de Lugo en el que se instaló la capilla ardiente las condolencias por el fallecimiento de Loquis, al que Cipriano Luis Jiménez Casas califica de "simpático, culto, gran defensor do medio ambiente cando os ecoloxistas non estaban tan visibles e afrancesado", en un in memóriam publicado en el periódico santiagués en el que colaboró.

También destacaba su capacidad de comunicación y sintonía con las personas desconocidas, algo muy útil en las excursiones que un grupo de amigos efectuaban a distintos puntos de las montañas gallegas, como Os Ancares, O Courel o Pena Trevinca, o a tierras asturianas o de Portugal.

Además, Jiménez Casas recuerda que en un proyecto europeo Interreg Galicia-Norte de Portugal desarrollado por la fundación Menela de Vigo, Loquis se encargó de la logística para localizar villas y ciudades, edificios públicos y privados que precisasen de intervención para que personas con discapacidad pudieran disfrutar sin barreras.

D.E.P.