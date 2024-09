El adiós a Rafael Jato Rodríguez de su familia: "Nos gustaría que lo recordáramos por todo lo que nos dio"

[Leído en el entierro de Rafael Jato] En nombre de toda la familia de Rafa, queremos daros las gracias por acompañarnos en esta misa funeral. Estamos aquí para despedir a Rafa, un hombre que deja una huella imborrable en cada uno de nuestros corazones. Las palabras siempre parecen insuficientes en momentos como este, pero queremos rendirle un homenaje sincero y recordar quién fue él para nosotros, y para tantas otras personas con las que ha compartido su vida.

Venimos para acompañarte y hacer recuerdo de tu vida como peregrino libre por los caminos del mundo. Quisiste ser médico y fuiste, seguir los pasos de Juan y los seguiste, dedicarte en cuerpo y alma a la medicina y al ciclismo y dejas muchas páginas escritas sobre lo mucho que Lugo te debe este deporte. Anduviste por Toronto y allí queda un crucero con tu huella imborrable, del artista lucense Mallo. La ciudad de Lugo te honró con el título de Lucense del Año.

Rafa fue un hombre generoso, fue una luz para quienes más lo necesitaban. Su disposición para ayudar sin esperar nada a cambio, es algo que todos los que lo conocimos admiramos profundamente. Nunca se rindió en su empeño de hacer de este mundo un lugar más justo.

Vivió su vida como un hombre libre y feliz. Encontraba alegría en las pequeñas cosas, en el aire fresco al andar en bicicleta, en los paseos por la muralla y por la ciudad de Lugo, de donde ya no quería salir, en el paisaje de nuestra tierra que tanto amaba. Las bicicletas eran su pasión, y no era raro verlo recorrer largas distancias, sintiendo el viento en el rostro, en plena comunión con el mundo que lo rodeaba.

Aun en los momentos más duros, cuando la enfermedad comenzó a tomar protagonismo en su vida, él nunca dejó de sonreír. Afrontó su enfermedad con un coraje y serenidad admirables que solo alguien con su espíritu podía tener. Aun sabiendo lo que le esperaba, nunca perdió el ánimo. Nos enseñó a todos que la vida, incluso en su fragilidad, merece ser vivida con valentía, con gratitud y, sobre todo, con amor.

Hoy nos duele su partida, pero más allá de la tristeza, nos gustaría que lo recordáramos por todo lo que nos dio, por todo lo que fue. Su generosidad, su pasión por la vida, su amor por su tierra, por su familia y amigos, son su verdadero legado.

"Gracias, hermano, por ser quien fuiste. Nos dejas un vacío inmenso. Que este último viaje sea tan libre y feliz como lo fue tu paso por esta tierra"

Aunque ya no esté físicamente con nosotros, su espíritu seguirá acompañándonos en cada gesto generoso, en cada sonrisa compartida, en cada pedalada hacia un nuevo horizonte.

tras esta última, y más dura, etapa de tu vida te encuentres con los que más amaste y te precedieron en la muerte, tus padres y tus queridos hermanos, Juan, Ricardo y Suso.

Te llevaremos siempre en el corazón. Compartirás nuestras vidas caminando a nuestro lado. Que la tierra te sea leve.

[Las hermanas de Rafael]

Rafael o más bien tío Rafa

Así te llamábamos todos. Por tu afición al ciclismo, podría decir que concretamente un pelotón de sobrinos: empezando por Piliña, la armadanzas del grupo a golpe de guitarra; acabando por Carmela, la entonces Zarabeta reconstruida que vino a cerrar el grupo; pasando por Titiño, casi el más calladito de todos, pero sin embargo con un corazón que habla por sí solo; por la humanidad de Quisiña, pieza indispensable de tu puzzle vital en estos últimos tiempos; por José, leal compañero de kilómetros y kilómetros de carretera a dos ruedas; por Raquel y sus batas grandes, cuando aún era diminuta, que atesoraban lo inmensa en lo que se convertiría después; por La Nena, otra doctora de tomo y lomo, que me consta que hasta el último momento te acompañó al otro lado del teléfono; por Juanito, con esa inteligencia a las calladitas... como su papá, al que tanto querías; y una servidora [María Castro], a la que me consta que viéndome subida al escenario has podido olvidar los pesares de la vida por instantes, para viajar con mis personajes y aventuras.

Nueve sobrinos que jamás te olvidarán, tío Rafa: tu cariño en cada una de tus visitas a España; tus souvenirs procedentes de Canadá, que ni de cerca existían aún por aquí; las vivencias canadienses compartidas contigo en aquel precioso cottage; tu forma particular y única de vivir la vida, que deja bastantes kilómetros atrás al protagonista de 10.000 leguas de viaje submarino; tu retranca gallega; tu amor por Lugo en general, y también por Suso en particular, al que todos tanto amábamos y con el que buscabas reencontrarte, dentro de murallas, en un futuro no muy lejano...

"Descansa tranquilo, porque tus deseos manifestados en tu último cumpleaños, se harán realidad por siempre. De eso nos encargaremos los 9. Nos vemos en la siguiente etapa"

Ese futuro no se pudo recrear, pero lejos de hundirte, nos enseñaste a reinventarte en el presente, disfrutando y entendiendo lo que la vida te daba. Una lección para todos... especialmente en esta última etapa de tu particular vuelta ciclista... En la que al fin llegas a la meta, que hace unos días ya la venías pidiendo.

Ahora, desde dentro de nuestro corazones, pero también desde alguna de las estrellas, puedes disfrutar al fin de reencontrarte con el abuelo Germán, con la fortaleza de la abuela Clementina, con la bondad de Ricardo, con la sabiduría de Juan y con la entrega de Suso, con el que seguro volverás a montar en bici, y a furgar con las sábanas.

Antes de terminar, nos gustaría agradecer a las tres hermanas, Pili, Cris y Victoria a los mandos, su entrega, dedicación y amor, y su ejemplo para todos, recordándonos una vez más el valor de la familia, y el peso real de la palabra hermano.

En fin, tío Rafa, te queremos desde aquí, hasta donde quiera que estés, y vuelta... Y descansa tranquilo, porque tus deseos manifestados en tu último cumpleaños, se harán realidad por siempre. De eso nos encargaremos los 9. Nos vemos en la siguiente etapa. Descansa en paz.

[Los sobrinos de Rafael]