El adiós a escudos franquistas, a expensas de revisar el Pepri

El Concello de Lugo revisará la catalogación que tiene el escudo preconstitucional de la sede de la jefatura territorial de Sanidade cuando lleve a cabo la modificación del Plan Especial de Protección, Rehabilitación y Reforma Interior del recinto amurallado (Pepri) para así poder autorizar su retirada.

Mientras tanto, el Concello de Lugo acaba de volver a denegar a la administración autonómica la licencia de obras que solicitó para retirar la enseña franquista de la fachada principal del céntrico inmueble que se encuentra en la Rúa Montevideo.

En el decreto firmado por el concejal de desarrollo sostenible y personal, Daniel Piñeiro, se argumenta para denegar otra vez la licencia que, según contempla en el artículo 82 el Pepri, que data ya de 1997, "as actuacións autorizadas no patrimonio catalogado son a readaptación e a reestructuración, coa obrigatoriedade de conservación, en todo caso dos elementos catalogados, tanto exteriores como interiores, polo que a retirada do escudo non está permitido pola súa catalogación".

Esa es por tanto la razón arquitectónica que se esgrime desde el Concello para que no se puede cumplir, en este caso, con la Ley de Memoria Histórica, que obliga a las administraciones públicas a la retirada de escudos preconstitucionales de sus inmuebles.

Ahora la jefatura territorial de Sanidade tiene dos alternativas: presentar un recurso, antes de dos meses, ante el juzgado contencioso-administrativo de Lugo o, en el plazo de un mes, ante la junta de gobierno local. Si opta por la segunda, tendrá que esperar a que resuelva esta para poder seguir la primera vía.

Esta es la misma situación en la que se encuentra otro escudo de España de uso no legal, el que está situado en la fachada de la sede de la Agencia Tributaria, en la céntrica Rúa da Raíña.

PRECEDENTES. Todavía está fresco en el recuerdo cuando por encargo de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria se tapó en diciembre del año pasado el escudo preconstitucional que presidía la fachada del instituto Lucus Augusti y los otros dos que se encontraban en su vecino de Nosa Señora dos Ollos Grandes. En ninguno de ambos casos la administración autonómica retiró los blasones.

Entonces, para poder cumplir con la Ley de Memoria Histórica, la administración autonómica precisó de un informe favorable por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural debido a que ambos inmuebles están catalogados por esta.