Adiós a Díaz Gesto, pintor de terrazas lucenses, galerista y marchante

El pintor Julio Díaz Gesto, que nació en A Milagrosa (Lugo) en 1958, falleció este jueves a los 71 años de edad como consecuencia de una enfermedad. Julio del Bianco, como se le conocía en Lugo, fue reconocido por sus obras costumbristas de visión pop que retratan escenas de su ciudad, como fumadores en terrazas, jugadores de golf o un carrusel que se instalaba en la plaza de Santo Domingo.

Dedicó su vida a la hostelería sin dejar de mirar hacia el arte, un ámbito en el que fue artista, galerista, marchante y coleccionista. Su sala, Puerta 11, mostraba costumbrismo gallego.

Díaz Gesto se había iniciado en la adolescencia junto a José López Guntín (1929-1996), pasando tardes largas en su estudio. En una ocasión recordaba su relación con el pintor vilalbés: "Un día le dije que me gustaría aprender. Su respuesta fue: "Tú dedícate a venderme los cuadros, que lo haces muy bien"".

Había empezado por ser marchante y por hacerse amigo de los artistas que visitaban su café en Campo Castelo, el Bianco, que atendió durante tres décadas.

Con 35 años se atrevió a ser pintor públicamente. "Empecé a ir a clase, pero el ritmo era demasiado lento y lo dejé". En 1994 expuso por primera vez. En esa muestra definió su estilo, respirando el lirismo y la luz matizada de Lago Rivera, y los grises, la pincelada suelta y la falta de estridencia de Tino Grandío. También pudo verse obra suya en otros espacios de Lugo, como el MIHL y el hotel Méndez Núñez, así como en salas como La Ferretería o About Art.

Julio Díaz Gesto mantuvo su actividad en su estudio de la calle Concepción Arenal hasta que dejó de notarse seguro con el pincel. Hacía tiempo que había renunciado a participar en carreras populares, que era otro de sus intereses. Lo compaginaba con el arte y la hostelería dentro de las mismas 24 horas. "Una vez cerré el Bianco a las siete, me levanté a las diez y a las doce estaba en Palas de Rei para hacer corriendo una subida de diez kilómetros", aseguraba.

A los 15 años se puso a trabajar como camarero en el Agena, donde "hacía de todo y trabajaba como un burro por trescientas pesetas al mes y las propinas".

Pasó a continuación por el restaurante España, el Cantonbar o el Grilo, donde empezó a pinchar discos. A principios de los años 70 también ponía música en el Pipers.

De Lugo se fue a Mallorca a volver a empezar. "Como no sabía inglés, solamente gallego, me pusieron a fregar platos y me pagaban una miseria. La experiencia fue muy grande, se vive más en un mes allí que en Lugo todo el año", recordaba. Se embarcó hacia la Península con dos idiomas más en su haber.

Después vino un año en un local de la Gran Vía madrileña, aunque tuvo que cortarse el pelo para que lo contratasen. "Lo tenía muy lardo, estilo afro, y eso no gustaba".

Regresó a Lugo, donde comenzó a trabajar en la discoteca Charlie Max. El siguinte paso fue montar el Bianco, en Campo Castelo, un espacio en el que se movían los artistas locales. Le sirvió para recuperar la punta del hilo que lo unía con el arte.

Los restos de Julio Díaz se encuentran en Velatorios Lucenses Arieiras, donde a las 13.00 horas habrá una misa en su recuerdo antes de ser conducido al cementerio de San Froilán, en el que será inhumado en el panteón familiar.