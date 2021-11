Adiós al cocinero de As Gándaras, el último veterano de la residencia

Paco Jaspe deja los fogones de As Gándaras. Era el único de los trabajadores que pusieron en marcha la residencia de mayores que seguía en activo y, tras 40 años al pie del cañón, se jubila.

El cocinero, que empezó como ayudante y se va como jefe de cocina —a él no le gusta nada eso de que le llamen jefe, porque dice que lo que hay en As Gándaras es una familia— está al frente de un equipo de cocina que forman once personas, que tienen a gala alimentar como dios manda a los mayores. "Si la cocina falla, la residencia se resiente", cuenta orgulloso del papel de los fogones.

Jaspe presume de que la comida en As Gándaras es de primera. Y lo es, para empezar, porque asegura que la Xunta nunca escatima en el dinero para la comida, de modo que la carne y el pescado son siempre frescos y de la mejor calidad. Ni siquiera en lo peor de la crisis de 2009, cuando había que mirar mucho en qué se gastaba, se tocó el presupuesto de la cocina, dice.

Y, segundo, la comida en As Gándaras es buena porque los mayores son exigentes . Eso sí, también son tradicionales.

Jaspe recuerda que en las primeras navidades de la residencia sirvieron en Nochebuena las mejores vieiras y cigalas del mercado y que "las bandejas volvieron a la cocina igual que salieron". Los residentes no querían aquella comida supuestamente deliciosa, sino que aspiraban a platos como los que habían tomado toda la vida. Querían seguir comiendo como en su casa. Fue una lección, dice.

Pronto descubrió que los potajes y la carne de cerdo eran lo más valorado por los residentes. Eso ocurría sobre todo al principio de la puesta en marcha de la residencia, cuando muchos de los mayores que ingresaban procedían del medio rural y estaban acostumbrados a una dieta muy definida, de platos contundentes y de calidad, cuenta el cocinero.

Ese tipo de comida tradicional sigue en la base de lo que se sirve en As Gándaras, aunque los menús son muy variados.

Jaspe aún recuerda el día que se sirvió la primera ensaladilla "y fue una fiesta" y ahora las ensaladas acompañan a muchos de los platos que prepara el equipo. Este martes, por ejemplo, se preparaban platos como un consomé con mucho fundamento, merluza, carne y ensaladas. "Todo se hace con productos frescos y naturales", detallaba el cocinero.

Las preparaciones no resultan precisamente fáciles. Se trata de alimentar a mayores y eso supone tener en cuenta dietas, atender a problemas específicos de salud de cada mayor y combinar todo ello con platos que gusten, porque es básico que los mayores estén correctamente alimentados.

Y hay que atender a todos esos requisitos a un ritmo intenso, con la cocina funcionando muchas horas al día, ya que de allí salen los desayunos, la comida, las meriendas y la cena. Y no solo se preparan los alimentos de los residentes, sino también el desayuno y la comida de los mayores que acuden al centro de día. Y también hay que elaborar alimentos para quienes ya no pueden masticar, turmix que siempre llevan o carne o pescado, detalla.

Y la exigencia horaria es extrema. Están programadas al milímetro las horas en las que se sirven las comidas de los distintos colectivos. Y los mayores son exigentes. "A mi no me hacía falta El Progreso para saber que cambiaban la hora de verano o de invierno, siempre había algún mayor que desde varios días antes me empezaba a advertir de que llegaba el cambio y lo teníamos que tener en cuenta para servirles la comida", dice riendo.

Así que en la cocina de As Gándaras el trabajo no falta, pero Jaspe cuenta que ahora hay cosas que resultan más fáciles. "Antes había que limpiar el pescado, las aves, la verdura y ahora los proveedores nos traen todos los productos ya limpios", detalla.

Se despide de ese ritmo intenso y exigente con la pena de dejar atrás a los compañeros, si cabe más a Rocío y a Cuqui, la subgobernanta, que, dice, han sido claves para que él haya podido hacer su trabajo.

Tras 40 años, además, As Gándaras es como su casa y, encima, lleva el oficio casi en la sangre. En As Gándaras empezó con 25 años, pero en realidad lleva trabajando desde los diez años, porque a esa edad ya estaba en activo en el café Centro, detalla.

Nacido en la calle Doutor Castro, preparar comidas siempre le tiró y cuenta que con siete años ya iba a la confitería Calvo a hacer pinitos llevando las bandejas de un lado para otro. Con diez años emprezó en el Centro. Habían llegado las planchas y los primeros platos combinados y allí se fue forjando, rememora. Más tarde pasó a trabajar para el Inserso y eso le llevó a As Gándaras, residencia que con el tiempo pasó a manos de la Xunta y a ser su casa.