Adif y Xunta aún no tienen los terrenos que se necesitan para la intermodal

Los gobiernos estatal, autonómico y local firmaron en marzo, en vísperas de las elecciones municipales y tras años de parálisis y de confrontación, el convenio económico para construir la estación intermodal de Lugo, y la parte ferroviaria no debería tardar en adjudicarse, ya que Adif anunció en julio que estaba estudiando las ofertas de las empresas. Pero para que la infraestructura pueda ser una realidad tiene que salvar aún otro gran escollo: la disponibilidad de los terrenos que se necesitan.

Así, pese a que, hace siete meses, el mensaje que transmitieron las administraciones era que el camino para la intermodal estaba despejado y llegaron a estimar su puesta en servicio para el año 2025, la realidad es que faltan todavía pasos muy importantes que dar, como viene señalando este diario desde hace tiempo. Ahora, tras las consultas realizadas a Adif, el administrador ferroviario explica que, en lo que atañe a su obra, podrá empezarla en cuanto esté contratada, pero reconoce que para alguna parte de su proyecto todavía faltan terrenos, al igual que para el párking subterráneo y la estación de autobuses, que irá sobre él.

"Adif y el Concello trabajan en la delimitación exacta de todos los terrenos contemplados en la operación, así como en las fórmulas para formalizar las titularidades correspondientes", explicó el administrador ferroviario y confirmó el gobierno de Lugo.

Según el acuerdo que firmaron las administraciones en marzo, Adif construirá el nuevo edificio de viajeros de tren, hará un nuevo paso bajo las vías de 20 metros de ancho (ocho para usuarios del ferrocarril y doce de uso libre) y urbanizará todo el entorno de la intermodal, lo que incluye las calles y los accesos. El edificio y la parte del paso inferior de uso ferroviario los sufragará Adif y al resto de las actuaciones señaladas contribuirá el Concello con un 40%.

Adif también financiará el 62,5% del párking subterráneo, que después explotará. El resto del dinero lo aportará la Xunta, que es quien se encargará de construir el aparcamiento, junto a la estación de autobuses, que en este caso costeará íntegramente.

La intermodal supondrá una inversión de 49,2 millones de euros, de los que Adif aportará 30, la Xunta 13,6 y el Concello, 4,6, según el convenio suscrito, donde también se establecen las obligaciones de cada una de las administraciones en lo que respecta a la aportación de los terrenos que se necesitan.

El resumen es que, para que la intermodal pueda materializarse en su globalidad, en este momento Adif tiene que expropiar dos fincas particulares y el edificio de Correos para obras del ámbito ferroviario. El proceso está en marcha y prevé que la convocatoria de las actas previas de ocupación se haga a finales de año.

Concello y Adif tienen que tramitar adquisiciones o transmisiones de terrenos para que la intermodal se pueda ejecutar en su totalidad

Por otro lado, Adif tiene que transmitir al Concello vuelos o terrenos suyos para que se pueda ejecutar la estación de autobuses y para parte de la urbanización del entorno de la intermodal.

En cuanto a las obligaciones del Concello, según corrobora Adif, tiene que obtener suelos para la construcción de viales de acceso, aparcamientos e instalaciones auxiliares en superficie que ya fueran de titularidad de Adif antes de la firma del convenio. Además, debe aportar a la Xunta el vuelo y el suelo para la implantación de la estación de autobuses.

Asimismo, la administración local debe poner a disposición de Adif los suelos que son de su titularidad y que se necesitan para la urbanización del entorno, la parte del paso bajo las vías del tren que no es de dominio ferroviario y la conexión entre la estación de tren y la de autobús. No obstante, esta puesta a disposición de suelos no implica transmisión de terrenos, sino solo autorización de las obras, precisa Adif.

En definitiva, Concello y Adif tienen que tramitar adquisiciones o transmisiones de terrenos para que la intermodal se pueda ejecutar en su totalidad. Eso, cuando la obra ferroviaria está lista para ser contratada y la Xunta prevé sacar a concurso la construcción de la terminal de autobuses antes de finales de año.

Los objetivos fijados son empezar la obra en 2024 y que la intermodal funcione en 2025

El cronograma que recoge el convenio de la intermodal contemplaba que se empezara a invertir en la intermodal este año (3,4 millones Adif y 701.229 el Concello), en la parte de la nueva estación de tren y del nuevo paso bajo las vías, pero ni la obra ha sido adjudicada ni se dispone de todos los terrenos que necesita esta.

En la firma del convenio, el horizonte de puesta en funcionamiento de la intermodal que estimaron los representantes políticos fue 2025, aunque en el cronograma de inversiones aparecen partidas hasta 2026. En concreto, 497.350 euros de la Xunta. Lo cierto es que la parte que atañe a esta administración (párking subterráneo y estación de buses) es la que va más retrasada. La Xunta tiene pendiente concluir y aprobar el proyecto constructivo para sacar la obra a concurso, un trámite que espera hacer antes de que acabe el año.

La obra ferroviaria salió a concurso con un plazo máximo de ejecución de 16 meses, aunque puede que acabe adjudicándose por menos tiempo.