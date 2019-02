¿CUÁNDO será el tren una opción para desplazarse en Lugo?

Con la modernización de la línea entre Lugo y Ourense que vamos a hacer ahora estaríamos en el entorno de las cuatro horas, pero los tiempos competitivos, dependiendo de las distancias, claro, están en torno a tres o tres y media. Eso es lo que hace atractivo el ferrocarril, además de la comodidad y llegar al centro de las ciudades. Con esos tiempos nadie se va a ir a A Coruña a coger un avión. Con las variantes de trazado esos tiempos están asegurados y, mientras, podemos reducirlos sustancialmente.

¿La modernización de la línea se hará con características que en el futuro permitan recibir el Ave verdadero?

El objetivo que se persigue es que Lugo quede en las mismas condiciones que el resto de Galicia, que quede englobada en la red. Si electrificamos la línea, si la modernizamos, si hay continuidad de material rodante, si sacamos las limitaciones de capacidad de carga, si no dejamos ninguna limitación de velocidad que no sea la del trazado, si suprimimos todos los pasos a nivel..., desde luego, los equipamientos tienen que ser los mismos que los de otra línea.

La electrificación, por ejemplo, la de altas prestaciones es de 25.000 voltios, pero en Ourense-Monforte es de 3.000 y si ahora electrifico a 25.000 me cargo las mercancías de salida de Vigo. Por lo que la planteamos en dos fases. Ahora electrifico Monforte-Lugo a 3.000, para dar continuidad, porque los trenes bitensión están en el mercado y no hay problema, pero dejándolo preparado para el futuro, pensando en la futura electrificación en 25.000 de todas las líneas gallegas. Sobre el ancho de vía, lo que hacemos es renovar con traviesas polivalentes, para en un momento dado pasar a ancho internacional. Cuando se haga tiene que ser en toda la red gallega, por eso no se planteó ahora el cambio de ancho entre Ourense y Santiago, porque antes de Santiago hay un bypas a Pontevedra.

El objetivo que se persigue es que Lugo quede en las mismas condiciones que el resto de Galicia

Sin embargo, hay quien pide ese cambio de ancho, de cara a tener un Ave de verdad en el horizonte del Xacobeo.

Eso significa conocer poco el sistema ferroviario. La velocidad que alcanzan los trenes, sea en un ancho o en otro, es la misma. Esa vía está para 350 kilómetros, pero ahora el material que se utiliza no alcanza los 300. Los trenes Avril de rodadura desplazable que está fabricando Renfe llegan a 330. Eso es lo que te da los tiempos de viaje competitivos, porque si diseño una línea de 350 para solo tenerla a 200, pues mira tú la eficiencia de la inversión. Cambiar el ancho ahora es una barbaridad porque en el trayecto tengo ramales de incorporación, el que sale a Pontevedra. ¿Qué hago? ¿Pongo otro intercambiador? No gano nada, es más, pierdo tiempo, penalizo los tráficos de Santiago, Coruña, Pontevedra y Vigo. Se cambiará cuando se cambie todo el eje atlántico y todos los ramales que conectan.

Sobre la modernización de la línea de Lugo, ¿en qué plazo prevé que pueda estar acabada?

En 2020-21 debería estar prácticamente renovada. Dependerá de los cortes que hagamos, porque es vía única. Si son más largos, irá más rápido, pero afectará más a los tráficos. Llevamos meses haciendo estudios y proyectos para poder empezar ya a licitar, porque es verdad que había un desfase.

Adif entra en juego cuando empieza a redactar proyectos constructivos, porque lo que son variantes de trazado no son de su competencia. Hasta que hay un estudio informativo y una declaración de impacto ambiental, Adif no puede hacer los proyectos. Hemos hecho todo lo que hemos podido porque no había nada hecho, no había ningún proyecto. Vamos a modernizar la plataforma, reforzar puentes, estructuras, consolidar trincheras y taludes, mejorar la capacidad portante de la línea, estamos viendo la apertura de estaciones para poder realizar cruces, ampliación de gálibo de los túneles... Nos ayuda mucho que el tramo Ourense-Monforte está incorporado en el corredor atlántico y, con todos esos proyectos definidos, yo estoy convencida de que nos van a poder ayudar los fondos europeos del periodo 2021-27. Hay una programación tremenda. Prácticamente todos los proyectos están en redacción. El túnel de Oural lo estamos viendo, porque yo creo que ampliarlo para cumplir la especificaciones técnicas es peor que hacer otro pegado.

El noroeste tiene un problema de localismos brutal, no tiene definida su estrategia en infraestructuras

Las variantes de trazado no dependen de Adif, ¿pero qué calendario manejan?

Se están haciendo los estudios informativos aprovechando el trabajo que se hizo hace años, las variantes que se proponían entonces, pero es verdad que hoy en día los requerimientos que se piden en estos estudios son muchísimo más amplios. Espero que lo puedan presentar pronto, no me puedo comprometer, pero espero que ya en breve.

¿De la mejora de la línea entre Lugo y A Coruña nos tenemos que olvidar de momento?

No, no nos tenemos que olvidar de nada. Hemos realizado un plan para toda la red, porque la planificación es importante, porque si no pasan las cosas que pasan. Ese tramo forma parte de la línea Palencia-Monforte-Lugo-A Coruña, por lo que no tiene ningún sentido dejarlo al margen. Estamos haciendo los proyectos para hacer la renovación. Es verdad que tenemos que dimensionarnos, porque Adif tiene un problema de plantilla y se financia con cargo a los Presupuestos del Estado, no puede endeudarse como Adif Alta Velocidad. Hasta 2011, que caducó, teníamos un contrato programa que nos permitía saber de qué dinero disponíamos para cada año, y eso es por lo que está peleando Adif, para tener aseguradas las aportaciones estatales.

La estación intermodal de Lugo es otra de las actuaciones pendientes, ¿cómo está el proyecto?

Era la única ciudad donde todavía no se habían establecido las reuniones necesarias entre las administraciones [Adif, Xunta y Concello] para acordar el proyecto que queremos para Lugo. Lo hicimos, vimos que el proyecto que se presentó en 2011 estaba muy poco definido y que su funcionalidad no era la adecuada, y empezamos de nuevo para ser más ágiles. Este mes estará acabado el anteproyecto (se han concretado todas las necesidades, el circuito de los buses, las volumetrías...) y en cuanto tengamos el visto bueno de todos, Adif va a licitar la parte ferroviaria para poder licitar la obra en 2020. Creemos que es factible hacerlo por separado [la Xunta hará la estación de buses].

Queremos licitar la estación intermodal el próximo año, no vamos a esperar por los demás

Adif tiene ahí mucha responsabilidad, porque además tiene mucho suelo, para hacer una mejora de un entorno que está sustancialmente degradado. Pero el Ayuntamiento tiene que decir qué modelo de ciudad quiere para ese entorno porque eso implica modificar el PXOM

Corredor europeo

"No está definido que Monforte sea el nodo de transportes"



¿Qué papel va a jugar Monforte en el corredor europeo de transportes?

Ourense también se posiciona para ser el nodo. El noroeste tiene un problema de localismo brutal. En otros sitios también lo hay, pero están más maduros los proyectos. El noroeste no tiene definida su estrategia. Hacer puertos sin haber planificado sus conexiones terrestres no debe volver a ocurrir. ¿Y qué vamos a hacer con los aeropuertos cuando tengamos un tren competitivo? Vamos a presentar el mejor corrredor, pero el nodo no está definido. Hace falta un trabajo de todos, administraciones, empresarios, operadores, puertos...



¿Qué plan hay para Feve?

Estamos devolviéndola a las mejores condiciones que puede tener con el complicadísimo trazado que tiene y haciendo un estudio de movilidad para ver qué quiere el viajero. Además, Renfe está para licitar material rodante, que es viejo y escaso no, lo siguiente.



¿Cómo vive la investigación del accidente de Angrois habiendo sido directora de obra?

Con respeto y prudencia al procedimiento judicial abierto y a la comisión. Se ha colaborado e intentado dar con la máxima transparencia todo lo que se ha pedido, y si no se ha transmitido o no se ha percibido de esa forma en años anteriores, yo pido disculpas. Parece evidente que además del fallo del conductor hubo otros. Permítame que ahí sea totalmente prudente.