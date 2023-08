Adif llevará el tráfico del paso a nivel de Coeo a un subterráneo

Adif descarta por motivos técnicos instalar un semáforo en el paso a nivel de Recimil en el que en julio murieron dos jóvenes arrollados por un tren, pero facilitará que el tráfico se desvíe a un paso soterrado que hay a solo 300 metros, una solución que puede ser rápida y que permitiría cerrar definitivamente el actual cruce entre Recimil y Coeo, señalado por los vecinos desde hace años por su peligrosidad.

Ese proyecto quedó definido ayer en una reunión entre Adif, Ayuntamiento y vecinos de las dos parroquias lucenses, celebrada en la Subdelegación del Gobierno y cuya materialización podría ser casi inmediata, según Adif, si los vecinos ceden unos 100 metros de terreno para habilitar el vial de acceso al paso subterráneo.

Los otros 200 metros de suelo necesarios ya son del ente ferroviario. La franja de 100 metros pertenece a tres vecinos, que ya anunciaron la cesión de ese terreno para hacer el vial. La construcción de ese camino hasta el paso subterráneo ya existente permitiría dar una solución segura al paso entre Coeo y Recimil y cerrar definitivamente el paso a nivel actual.

Paralelamente, Adif iniciará las gestiones para contratar las obras de construcción del nuevo paso en ese punto, también subterráneo, que prevé licitar en diciembre de este año, con el fin de concluir las obras en junio de 2025. Esos proyectos forman parte del programa para eliminar catorce pasos a nivel en el municipio.

En esa próxima licitación se incluirán los trabajos en seis de los pasos. En el caso de este nuevo paso subterráneo entre Coeo y Ramil, este tendrá cinco metros de alto y se situará ligeramente al sur del punto en el que está el conflictivo paso actual.

Los vecinos dan su conformidad y esperan que la solución esté lista en tres meses

Los vecinos de Recimil y Coeo se muestran conformes por "conseguir algo despois de moita insistencia" y depositarán "un pouco de confianza" en Adif tras la solución provisional que les planteó ayer sobre el paso a nivel, que incluye la cesión de unas fincas privadas para habilitar el acceso a un paso inferior próximo.

La disposición de los propietarios de los terrenos, tres vecinos, es buena, ya que la propuesta es la que más rápido se puede ejecutar –tres meses–, en comparación con los plazos estimados para la colocación de un semáforo, obra que no finalizaría hasta el verano de 2025. No obstante, los afectados no están de acuerdo con las explicaciones dadas por Adif y consideran que "deixan moito que desexar", sobre todo con respecto a los arreglos realizados en el lugar después de lo ocurrido.

"Nós sabemos como estaba o paso aquel día, por moito que traten de dicir outra cousa", señaló Mariluz Sánchez, vecina de Recimil. A pesar de las advertencias y ruegos de los habitantes que conviven con el problema, el ente ferroviario les explicó que el paso presenta un nivel de riesgo 2 sobre 4 (máximo), por lo que las señales se adecuan a la norma. "Dende a pantalla do ordenador vese todo moi seguro... ", añadió esta vecina.

La solución más "eficaz"

Adif aseguró que el desvío provisional hacia un paso bajo tierra que ya existe es la solución más eficaz para Recimil y detalló en la reunión de ayer que el trámite para instalar un semáforo tiene una serie de requerimientos que resultan largos, por lo que sería más rápida la obra de construcción del nuevo paso subterráneo que la propia instalación en el lugar de un semáforo.



"La dotación de protección automática para el paso, incluida la solución semafórica –una propuesta solicitada por los vecinos– conllevaría plazos de redacción de proyecto, licitación y ejecución de veintitrés meses, que llevarían su finalización a julio de 2025, al menos un mes más tarde que la propuesta definitiva planteada", dijo