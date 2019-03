Adif hará obras en el puente de A Chanca para que asuma trenes de alta velocidad

Adif confirmó su intención de que el puente de A Chanca siga siendo el lugar por el que pasen los trenes a la entrada y salida de la ciudad, también cuando se aumente su velocidad. Aclaró que tendrá que hacer algunas obras en esa estructura del siglo XIX que requieren de la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural debido, precisamente, a su valor patrimonial. El permiso ya está solicitado.

En concreto, se requiere el visto bueno a trabajos como el tratamiento superficial de la fábrica del puente. En ese punto se incluyen actuaciones de rejuntado -el tapado y repaso de las juntas- y el sellado de fisuras, entre otras actuaciones de mantenimiento y puesta a punto.

Además, se prevé colocar una una losa que soporte la vía en la coronación del puente. Irá apoyada sobre el relleno con unos pequeños voladizos a ambos lados. El objetivo de esa intervención es el de impermeabilizar la estructura evitando la entrada de agua por el balasto (la base de piedras que se ve entre las vías).

A través del relleno se colocarán los correspondientes postes de catenaria necesarios para la electrificación. La catenaria es el arco eléctrico que discurre sobre la vía. También está prevista una ligera ampliación de la plataforma de manera que permita la ubicación de paseos de servicio laterales para facilitar el acceso al personal de mantenimiento.

Adif insistió en que todas las actuaciones "están condicionadas a la aprobación por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio".

Que el puente siga prestando el mismo servicio que presta en la actualidad es, en realidad, lo esperable, a opinión de algunos expertos como César García Cordovilla, ingeniero jubilado de Fomento.

Previsiblemente el paso por el puente de A Chanca seguiría siendo a baja velocidad, ya que el tren iría frenando para entrar

Este hace hincapié en que con la alta velocidad no cambia el peso de la maquinaria, o por lo menos no sustancialmente. Explica que, en la actualidad, las vías soportan 22,5 toneladas por metro con capacidad de subir hasta 25. Previsiblemente, eso continuará así en el futuro. Por supuesto sí que se modificará la velocidad, pero estima que eso no supondrá un problema en este caso. "Como se encuentra a la entrada de la ciudad, poco antes de la parada si se trata de un tren que llega a Lugo, o poco después de la salida, si es que es un tren que parte de Lugo, la velocidad tendrá que seguir siendo necesariamente baja. Un tren no se frena como un coche, sino que empieza a reducir su velocidad kilómetros antes. Tampoco acelera inmediatamente", recuerda el ingeniero.

Si, como supone, no se modifica la velocidad, el puente podrá seguir albergando como hasta ahora la línea férrea. "Fue, al fin y al cabo, para lo que fue construido. No me parece extraño que continúe haciéndolo", dice García Cordovilla, que puntualiza que se trata de una opinión más que de una certeza.

Adif licitó recientemente el contrato de suministro y transporte de aparatos de vía por 8,2, millones

Supone que, antes de que un tren de alta velocidad pase por el puente, se hará un estudio estructural para confirmar que, efectivamente, está en condiciones de asumir esa clase de máquina. Entiende que es algo que hará Adif en su momento. "La autorización a Patrimonio se hace por el valor histórico y artístico del puente, pero este es un informe técnico", dice.

"Si hoy por hoy, los trenes salen y entran de la ciudad por él, es de suponer que lo seguirán haciendo y que la velocidad a la que discurrirán en ese punto tampoco variará mucho a la actual", explica.

De cualquier forma, las obras aún están pendientes de recibir la autorización de la Xunta. Adif anunció para Lugo la próxima licitación del proyecto de la estación de tren, a lo que debería seguir la licitación de su construcción.

El ministro de Fomento aseguró que el objetivo era que los trabajos comenzaran ya en 2020, plazo que fue considerado inviable por todos los grupos de la oposición municipal y también por la Xunta. La Consellería de Infraestruturas replicó que el proyecto debe armonizarse con el conjunto de la estación intermodal por lo que llevará más tiempo.