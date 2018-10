Adif adjudica la supresión de 36 pasos a nivel del tren

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado por 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses la redacción de los proyectos para suprimir 36 pasos a nivel en la línea de ancho convencional Ourense-Monforte-Lugo.

Las barreras, que se reparten entre los municipios de Monforte de Lemos, Sarria y Lugo, serán eliminadas, según apunta este organismo, para "una mejora sustancial de los parámetros tanto de seguridad como de confort y tiempos de viaje".

Adif hace hincapié además en que así "se cumple el compromiso del Ministerio de Fomento de ejecutar actuaciones de mejora del trazado existente entre Ourense y Lugo".

DIPUTADOS DEL PP. A raíz del anuncio del organismo de Fomento, los diputados populares por la provincia de Lugo Joaquín García Díez y Jaime de Olano aseguraron que "se da cumprimento ao compromiso do Goberno do Partido Popular de executar actuacións de mellora do trazado existente entre ambas cidades".

Los diputados del PP destacaron que "os socialistas, agora á fronte do Executivo nacional, votaron en contra destas actuacións".

Recordaron además que el exministro Íñigo de la Serna explicó en Lugo en mayo las actuaciones para la supresión y protección de pasos a nivel en el actual trazado, que se divide en dos tramos diferenciados: Ourense-Monforte de 46 kilómetros con vía única electrificada y Monforte-Lugo de 71 y vía única sin electrificar.