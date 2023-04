"La adicción a videojuegos, también en adultos, creció en la pandemia"

Los lucenses con adicciones de conducta, o adicciones sin sustancia, contarán a partir del próximo lunes con un centro de referencia para su tratamiento dentro de la provincia. Estará en el número 11 de la Ronda do Carme y en manos de Agalure, asociación que tiene casi tres décadas de experiencia en este ámbito y que inaugurará su nueva sede para empezar a prestar servicio acto seguido.

Agalure se fundó en A Coruña, ¿hasta ahora atendía a personas solo de esa provincia o también del resto de Galicia?

Llevamos 29 años ayudando a personas con adicciones sin sustancia, fundamentalmente de A Coruña y Lugo. Precisamente porque observamos que nos llamaba mucha gente de Lugo y que muchos de ellos no podían trasladarse a nuestras dependencias de A Coruña, ya que estas adicciones dejan a menudo a la gente en una situación económica muy precaria, nos decidimos a abrir una sede ahí, para dar atención a muchas familias que nos piden ayuda. ¿Cuántos usuarios tienen en estos momentos? Somos 1.560 socios y pasan por nuestras instalaciones unas 200 personas al mes

¿Cuántos de ellos son de Lugo?

Un 20%. Llamadas de Lugo recibimos muchas pero no siempre tienen condiciones económicas como para acudir a la sede de A Coruña.

Imagino que Agalure se centraría inicialmente en la ayuda a personas afectadas por ludopatía, pero con el tiempo iría incorporando otras adicciones relacionadas con nuevos comportamientos y la generalización del uso de internet.

Efectivamente. Nació por iniciativa de personas que habían tenido problemas con el juego y que querían prestar ayuda a otras en su misma situación. A partir de 2012 empezamos a observar que recibíamos llamadas y peticiones de atención para otro tipo de problemas al margen de la ludopatía como el de las compras compulsivas, la adicción a los videojuegos, al sexo o al deporte. Por ese motivo, inicialmente se llamaba Asociación Gallega de Ludópatas Rehabilitados y pasó a denominarse con el nombre de Agalure exclusivamente para contribuir a visibilizar a todas esas otras adicciones sin sustancia.

La ludopatía encuentra ahora otro escenario en el que manifestarse, al margen de los casinos o tragaperras, con las apuestas por internet, por ejemplo.

Claro. Es todo lo mismo, se produzca donde se produzca. En los juegos de azar lo normal es perder y lo excepcional, ganar. Muchos creen que una asociación como la nuestra está en contra del juego y no es verdad. Lo que queremos es un control en el acceso, tanto en el juego público, como Loterías del Estado o el cupón de la Once, o el privado, como las tragaperras. Ese control tiene como objetivo la protección de personas vulnerables: menores o autoprohibidas, como aquellos que tienen adicción al juego.

De las adicciones que ayudan a tratar, ¿cuáles son las más frecuentes?

La reina es la ludopatía, la más frecuente. A raíz de la pandemia empezamos a observar que recibíamos muchas llamadas por adicción a los videojuegos y, en contra de lo que muchos pudieran pensar, no solo en jóvenes, también en adultos. Vemos menos casos, aunque también los tenemos, de compras compulsivas y muy pocos de adicción al sexo, al porno o al deporte.

¿Hay algún perfil de adicto o es muy heterogéneo?

Es muy heterogéneo. Hay personas de todas las edades con adicción al juego. Vemos más hombres que mujeres pero eso no quiere decir que no haya mujeres que la tengan. Ocurre lo mismo con las adicciones con sustancia, las asociaciones que se dedican a ayudar a personas con alcoholismo, por ejemplo, lo podrían decir: piden ayuda más hombres, quizás porque socialmente está más aceptado que lo hagan, lo que no quiere decir que no haya muchas mujeres con esa misma adicción. Con las compras compulsivas ocurre justo lo contrario: hay más mujeres que piden ayuda, seguramente porque está socialmente más aceptado. Hay mayoría de mujeres, pero también hombres. En el caso de videojuegos, hay más hombres pero la brecha entre ambos sexos no es tan grande como en el caso de otras adicciones.

¿Qué servicios ofrecerán en su nueva sede de Lugo?

Los mismos que en A Coruña. Lo primero que hacemos cuando recibimos una solicitud de ayuda o información es citar a la persona con otras personas que ya han pasado por esa misma adicción. Ayuda a crear empatía porque la persona ve a gente que le cuenta por lo que está pasando sin necesidad de que explique apenas nada, se siente entendido. El diagnóstico lo hace el psicólogo clínico y si la persona quiere puede recibir tratamiento en el centro de manera ambulatoria o bien se le informa sobre otros recursos disponibles.

¿Qué precio tiene recibir tratamiento para una adicción en Agalure?

Tiene que quedar claro que nadie se va a quedar sin recibir tratamiento por una cuestión económica. Si una persona demuestra que no tiene recursos se le dará atención asumida por la asociación. De cualquier forma, para la gente que está en condiciones de aportar algo, se fija una cuota que es muy asumible. Hay que tener en cuenta que, inicialmente, el usuario deberá acudir cada semana a una cita con el terapeuta y a una sesión de terapia de grupo; es decir, un total de ocho intervenciones al mes.

¿Con qué personal contará la oficina de Lugo?

En principio habrá un terapeuta ocupacional y el psicólogo clínico irá desde A Coruña. Conforme avance el tiempo y aumente su actividad se irá incorporando más personal.