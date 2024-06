La adicción de los niños a las nuevas tecnologías hace saltar todas las alarmas

Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse, facilitando la vida de la personas en muchos ámbitos de su día a día. Sin embargo, su uso generalizado entre los menores ha dado lugar a una serie de problemas cuyas consecuencias —más graves de lo que parecía— ya han empezado a detectarse.

Adicciones, gastos de dinero exagerados, acceso a la pornografía, situaciones de acoso y la imagen de ciertos youtubers como referente a seguir son solo algunas de las cuestiones que han hecho saltar la alarma y que han despertado a las administraciones de su letargo ante los riesgos de las nuevas tecnologías en la infancia.

En los últimos meses, el Gobierno a empezado a tomar medidas, como prohibir el uso del teléfono móvil en colegios e institutos, o elaborar un anteproyecto de ley para obligar a los fabricantes a incluir un sistema de control parental gratuito y fácil de usar en todos los móviles, tablets y ordenadores.

Estas medidas han sido aplaudidas por padres y profesores, conscientes sin embargo de que no van a ser la panacea y de que la solución a esta problemática pasa por educar, con el objetivo de prevenir. Para lidiar esta batalla, las fuerzas y cuerpos de seguridad participan desde 2007 en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, un proyecto que se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos.

La Guardia Civil de Lugo imparte unas 400 charlas al año y detecta casos de acoso e incluso delitos contra la integridad sexual

En la Guardia Civil de Lugo, los agentes Ramón Peña Pérez (informático y formador en adiciones y ciberseguridad) y Héctor Méndez Fernández (psicólogo), forman el equipo encargado de impartir charlas y detectar problemas en los centros educativos de la provincia. Su trabajo diario con los menores les permite conocer de primera mano una realidad que pone los pelos de punta y exige un cambio de hábitos.

Adicciones: Un menor gastó 15.000 euros en el Clash Royale

Tal y como explican los guardias, las charlas sobre adicciones que impartían cuando arrancó el plan disertaban sobre el consumo de alcohol y drogas, una temática que, a día de hoy, se queda corta.

"Actualmente, seguimos hablándoles a los menores de los peligros que entraña el consumo temprano del alcohol y de los estupefacientes, pero ya distinguimos entre adicciones con sustancia y sin sustancia. Entre las primeras, incluimos también las bebidas energéticas y los vaper. Ya tuvimos varias llamadas de profesores contándonos que han visto a niños de primaria vapenado", apuntan.

Sin sustancias de por medio, la adicción más preocupante es a los videojuegos. "La ludopatía ya no está relacionada únicamente con las tragaperras, sino que ha evolucionado a las apuestas deportivas y a los videojuegos.

De hecho, el problema se desbordó con la llegada de Fortnite, en 2018. Los creadores utilizan trucos de condicionamiento mental y de reforzamiento por recompensa. Muchos son juegos gratuitos, pero luego hay que pagar por todo. Son máquinas tragaperras en forma de videojuegos. Hay que evitar los juegos para menores que tengan compras dentro", recomiendan.

A lo largo de su trayectoria profesional, estos agentes han visto casos realmente graves. "Conocimos a una niña de 5º de Primaria que había gastado 2.000 euros en Roblox y a un chico que se gastó 3.000 en Fortnite. Muchas veces utilizan las tarjetas o el número de cuenta de los padres o de los abuelos y éstos tardan tiempo en enterarse. Además, cada vez es más habitual regalarle a los niños tarjetas con dinero para gastar en videojuegos. La Asociación Gallega de Ludópatas Rehabilitados trató a un menor que se gastó 15.000 euros en el Clash Royale y hubo un caso de un adolescente de 14 años que pegaba a su madre cuando le mandaba dejar de jugar y lo tuvo que sacar de casa la Guardia Civil para ingresarlo en un psiquiátrico. Cuando hay una adicción", dicen, "dejan de lado a su familia y a sus amigos, no comen y desatienden su higiene personal. La adicción a los videojuegos es una enfermedad mental reconocida por la OMS y, ante una sospecha, hay que recurrir al profesional sanitario de referencia".

Pornografía: Niños de 6 años ante videos de sexo y violencia

Otro problema latente vinculado con el contacto temprano con el universo digital es el acceso a la pornografía.

"La media de edad del primer contacto es a los 12 o 13 años, pero ya hay niños y niñas que se inician con 6 o 7 y los mensajes que reciben con su falta de madurez son muy peligrosos. Las relaciones que se ven actualmente en los videos de pornografía son muy violentas y es el hombre el que domina siempre a la mujer. Hay un retroceso en la igualdad de género y están subiendo las enfermedades de transmisión sexual porque en esos videos casi nunca se utiliza el preservativo. En las charlas, hay muchas adolescentes que nos cuentan que acceden a la pornografía antes de tener relaciones sexuales para saber que es lo que tienen que hacerle al chico. Nosotros les insistimos mucho en que esos videos son ficción y que no son relaciones sexuales normales", comentan.

Muchos menores también exponen ante los agentes los problemas que han tenido tras compartir imágenes íntimas. "Desde que nacen, los niños y niñas están acostumbrados a que los padres los graben continuamente con el móvil, por lo que a la hora de mantener relaciones personales íntimas, no les parece escandaloso grabarlas. No ven ningún problema en compartir su intimidad y no son conscientes de lo que implica. En Instagram y en Tiktok hay mucha pornografía encubierta y los menores se dejan llevar. Si cuelgo un video normal y tengo 100 likes, pero cuelgo uno en actitud sugerente y alcanzo los 1.000, pues opto por el segundo. Ya no solo consumen pornografía", matizan, "sino que a veces la producen sin darse cuenta. Y si a esto sumamos las letras de muchas canciones, el mensaje es totalmente violento y machista".

Los agentes lucenses también explican a los menores la importancia de cuidar la imagen. "Mucha gente cree que lo que está en internet es público y se puede utilizar, pero no es así. Nosotros les explicamos que si una persona hace un directo en Instagram, nosotros no estamos autorizados a realizar una captura y enviárla. Además, hasta los 14 años, nuestra imagen no es nuestra, sino de nuestros progenitores. Y entre los 14 y los 18, el permiso que demos sobre nuestra imagen, puede ser retirado por nuestra familia. Los menores también tienen que tener claro que el consentimiento se puede dar y retirar. Aunque un amigo nos autorice a colgar una fotografía, si cambia de opinión, tenemos que retirarla inmediatamente. Los padres sí que son cada vez más conscientes y cuelgan menos fotos de sus hijos en las redes", explican.

Youtubers: Menores que creen a Llados antes que a su familia

El universo digital ofrece a los menores unos referentes que no son siempre los adecuados. "Hay algunos youtubers que tienen estudios o talento natural, pero hay otros, como Llados, que solo se dedican a tomarle el pelo a sus seguidores y a estafarlos. Hay que tener cuidado porque apelan a lo emocional y tratan de convencer a los menores de que se puede ganar dinero rápido sin hacer nada. Además, desacredita a los amigos y la familia diciendo que son unos perdedores. Es importante controlar los contenidos que ven los menores", dicen.

Ramón Peña y Héctor Méndez reconocen que el control implica esfuerzo. "Ser padre o madre hoy es más difícil que hace unos años. Exige una formación continua y hay que tener claro que, aunque nuestros hijos sean nativos digitales, no se pueden dejar las tecnologías en sus manos sin darles la formación necesaria. Actualmente ya no hay tanta brecha tecnológica entre padres e hijos y es más fácil abordar esta problemática. No hay que quitarles el móvil a la primera de cambio, hay que enseñarlas a controlar su uso", concluyen. En sus charlas, estos agentes son capaces de crear un clima de confianza con los menores y su mensaje, tan necesario, cala.