Adeus a Eliseo vs Eurogloria | Marcos Méndez despídese do seu compañeiro no Rosalía

A vida dos que medramos en Lugo a finais dos 70 e principios dos 80 era unha vida tranquila, basicamente era ir a clase de nove a unha e de tres e media a cinco e media, no meu caso polo menos que fixen a EXB no Rosalía de Castro, e agardar polas festas e vacacións. Para min a escola era un lugar divertido, onde estar cos amigos e facer moitas, moitísimas falcatruadas, por iso era dabondo coñecido entre o profesorado.

Outros e outras tiñan ben claro dende moi pequenos que na escola o que había que facer era estudar e esforzarse para poder chegar a ser algo na vida. Así mo dixera unha vez en quinto de EXB Belén para que deixase de molestala coas miñas teimas de rapaz que se aburría na clase. Agora esa rapaza que tanto me tivo que soportar é a doutora Pérez Mourelos.

Pero había outro grupo, que non coñeciamos, polo que non podo dicir se numeroso ou non -aínda que podo imaxinalo- para as e os que ir a clase era un puro inferno. Nese grupo estaba Eli, pero eu non o souben, ou non o quixen saber, até hai uns anos.

Eliseo Muíña Rodríguez era un rapaz gordo, gustáballe comer. Era normal velo agocharse tralo pupitre para levar galletas ou chocolatinas á boca e cando saiamos ao recreo el xa levaba esa marca marrón delatora arredor dos beizos. Eli era moi gracioso, porque o era, pero tamén porque tiña pluma, amaneramento ou como lle queiramos chamar.

Era o mariquita da clase, para ben: como os personaxes xulandróns e graciosos do cine do destape. E para mal: diana dos insultos de compañeiras e compañeiros e parte do profesorado.

Por se todo isto fora pouco, Eliseo tiña un problema a maiores, había días que non cheiraba moi ben, e todo o mundo, pensaba que era por falta de hixiene na casa.

Creo que o cadro que acabo de pintar abonda para imaxinarmos como foi a súa vida no Rosalía de Castro. O peor de todo isto é que entre o profesorado había algúns, casualmente os máis devotos, que fomentaban os insultos e o rirse dos máis débiles diante de toda a clase. Imaxino que serían os estertores da educación franquista que nos tocou vivir.

A Eli volvino ver anos despois no Glam, un local de ambiente que había entre as prazas en Lugo. Alí xa non era Eli senón Eurogloria, unha drag queen na que xuntaba as súas dúas paixóns, o transformismo e Eurovisión. No Glam só coincidín unha vez con el porque eu estudaba fóra, pero lembro que estivera en tensión todo o tempo que falaba pensando que diría algo de min ou doutras dúas compañeiras de clase que tamén estaban alí. Foi unha dama e deixounos rematar a festa en paz.

A partir de aí retomamos o contacto por redes, que co tempo se foi facendo máis intenso. Nunha viaxe a Lugo quedamos con outra compañeira, Carolina, nunha reducida quedada de clase. Para Eli, esa noite foi liberadora. Contounos o inferno que supuxera o Rosalía para el. Explicounos que era consciente do mal olor que se debía, dixo, a que con 10-11 anos el se decatara de que era distinto aos demais e dende aquela comezara a mexarse na cama, con tal vergoña que facía o posíbel porque seus pais non se decatasen. Foi así até que unha rapaza que axudaba na casa se decatou e cun par de visitas a un psicólogo Eli deixou de mollar a cama e de cheirar mal.

Eli non tiña rancor polos insultos sobre a súa condición. "A ti también te lo llamaban cuando te ibas a jugar al brilé con las niñas en lugar de al fútbol con nosotros -Eli era o porteiro-, pero a ti no se te notaba, maricón". Díxome, sacando a Eurogloria de dentro.

Carol e mais eu quedamos abraiados de que ese rapaz, ao que viramos en situacións tan desagradábeis, non gardara rancor ningún, nin aos compis nin aos profesores. Porque Eli era un tipo grande, divertido, mariconazo e bo. Cada vez que me vía na tele nunha situación complicada me escribía unha mensaxe dicíndome que me coidase.

Isto só é unha parte pequena da vida de Eliseo, a que nos tocou compartir. Eli levaba residindo en Valencia media vida. Vinteseis anos casado co seu marido, Ángel. Tiña un restaurante cabaret, Dietrich, e era toda unha figura da noite valenciana, querida e recoñecida pola cidade e a súa xente.

Ademais facía un programa de televisón sobre Eurovisión nunha canle local. "Algún día me voy contigo a las trincheras, pero con los taconazos a hacerte la competencia", escribírame un día estando eu en Ucraína.

Desgraciadamente non vai poder ser. O pasado Xoves Santo Eliseo Muíña Rodríguez, Eurogloria, morreu na súa querida cidade de acollida. Por Eli e por tantos coma el, oxalá algún día ningún rapaz ou rapaza volvan sentir a escola como un inferno. D.E.P.