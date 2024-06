El adelanto de las rebajas golpea a un comercio de Lugo debilitado por el mal tiempo

Desde hace ya bastantes años hablar de una fecha oficial de inicio de las rebajas en el comercio es perder el tiempo. Antes se solía establecer en los últimos días de junio o primeros de julio, en función de cómo cayeran las fechas, pero hace tiempo que el sector sabe que las rebajas comienzan exactamente el día que Inditex y los otros gigantes del textil deciden que empiezan. Y este años, además, alguno de esos gigantes ha decidido incluso adelantarse aún más, por lo que en algunos escaparates de Lugo ya pueden verse los carteles que anuncian el recorte de precios.

Este adelanto es aún más perjudicial para el pequeño comercio, ya que este año el tiempo no ha acompañado y apenas les ha dado oportunidad de vender sus productos de verano a precios habituales cuando ya se ven obligados a rebajarlos.

Es el caso, como el de casi todos los pequeños del sector, de Laura López, que mientras mira cómo alguna clienta curiosea entre los vestidos ha comenzado a recortar sobre el mostrador los carteles con los descuentos que colgarán en las rebajas. "A lo mejor el lunes ya las pongo, en función de lo que haga el resto. Lo normal es que fuera el primer día de julio, pero cada año va a peor: los grandes nos revientan y los pequeños lo pagamos", se lamenta.

Un tiempo malo para el negocio

Justo enfrente de su tienda, Dreams Boutique, el escaparate de Women Secret exhibe un gran cartel del rebajas al 70%. Es una de la marcas del gigante europeo Tendam, que también es propietaria de otra de las más populares, Springfield, que también ha abierto ya el fuego con descuentos del 50%.

Laura López sigue recortando porcentajes, tanto en papel con en beneficios: "El tiempo este año ha sido muy malo y casi no hemos podido vender ropa de verano, así que este año no vamos a tener margen en las prendas". Y es que "si tienes un día frío, no te entras a probar unos pantalones cortos. De hecho, vamos tirando con la venta de chubasqueros", explica, para considerar que "esto es una vergüenza; no es justo porque los pequeños comerciantes no podemos competir con los gigantes. Este año se les fue de las manos".

Y eso que todavía no ha dado el pistoletazo de salida oficioso el perro grande del sector, Inditex, que ha anunciado sus rebajas para el miércoles 20 de junio, cuando Zara, Stradivarius, Bershka, Lefties, Pull & Bear, Oysho, Zara Home y Massimo Dutti ofrecerán sus mejores precios en la web.

Con ello abrirá, no obstante, otra de las cajas de Pandora que teme el comercio minorista, el de la competencia en internet, que toma ya las formas más variadas, como informa la gerente de Dreams Boutique: "Yo trabajo con bastantes marcas, y si ves que la propia marca hace descuento en su web en una prenda, tú lo tienes que hacer porque si no te queda sin vender".

Cambio de mentalidad

Un problema, este último, que afecta en menor medida a Azucena, que está al frente de Basic, porque "la gran mayoría de nuestro género es de marca propia, no se vende en la red, aunque sí es verdad que alguna marca nacional que trabajamos sí lo hace".

Eso no impide que también se vea afectada por el comercio electrónico y, sobre todo, por unas rebajas que "cada vez se adelantan más. Las de invierno no tanto, por el efecto de Reyes, pero las verano empiezan mucho antes". El año pasado, por ejemplo, recuerda que fueron el 24 de junio, coincidiendo con el Arde Lucus y San Juan.

También coincide en lo especialmente mal que le sentará al pequeño comercio el adelanto de ese año, "porque está haciendo frío y no estamos vendiendo la ropa de verano que ahora tendremos que rebajar; no nos queda tiempo para vender lo que tenemos". Recuerda con especial inquina "el mes de mayo", que ha sido horrible para ellos.

Por el contrario, también reconoce que "el año pasado en octubre aún estábamos vendiendo ropa de verano", por lo que considera que una de las soluciones debe venir por el cambio de mentalidad tanto de los comerciantes como de los fabricantes e incluso de los clientes: hay que romper la estructura de las temporadas actuales y adecuarse al tiempo real que hace y que está cambiando, pidiendo incluso a los fabricantes "que nos traigan el producto en función del tiempo y no en función de la temporada".

Azucena apunta otro factor negativo de las rebajas tan tempranas que puede perjudicar incluso a las grandes firmas: "Si vienes a probarte una prenda y sabes que en unos días vas a tener rebajas, esperas. Pero si cuando una firma empieza con un 50% de descuentos, el cliente también sabe que habrá una segunda fase al 70%, con lo que también espera".

Las zapaterías van a otro paso

Menos preocupados por el adelanto de rebajas del textil está otro de los grandes sectores de comercio minorista en Lugo, el de las zapaterías. Seguramente, como reconoce la dependienta de Krack Elisa, porque no hay en el mercado gigantes tipo Inditex que les marquen el paso: "Nosotros ponemos la rebajas en función de lo que van haciendo las otras zapaterías".

Y eso que, como reconoce, la propia Krack aspira a convertirse en una de esas referencias del mercado, donde tiene ya más de 40 tiendas, aunque sin acercarse al poder de las textiles.

Lo que sí trabajan en Krack es descuentos todo el año sobre determinados productos, que van cambiando.