Adega solicita que se deslinde la zona pública del río que ocupa el Fluvial

El colectivo ecologista Adega cree que llegó el momento de hacer algo para acercar el Miño a la ciudad y, por ese motivo, propone una serie de actuaciones encuadradas en un plan integral para el río. Este proyecto estaría coordinado por un órgano mixto de nueva creación, que sería liderado por el Concello y en el que estarían presentes también otras instituciones como la Diputación y la Confederación Hidrográfica.

La propuesta de la organización ecologista fue presentada ya ante las administraciones implicadas, en principio con una buena receptividad a la idea, asegura. "Queremos que haxa unha simbiose entre a cidade e o río e, agora mesmo, toda a ribeira do Miño está abandonada. Por iso, pedimos un proxecto de atención integral para a zona, que sería xestionado por un órgano mixto desde As Saamasas ata O Rato para poñer en valor o río", indicó ayer, en rueda de prensa, la presidenta de Adega en Lugo, Adela Figueroa.

La organización plantea, entre las cuestiones más prioritarias, hacer el deslinde de la zona pública y privada en los terrenos que ocupa el Club Fluvial.

"Este deslinde pode ser dubidoso xa que parte do terreo que ocupa o Club Fluvial foi roubado ao Miño e produto de recheos pero, aínda así, a zona pública, por ocupar as marxes do río, chega ata os vestiarios e a piscina infantil está en terreo público. O Club Fluvial ábrenos as cancelas aos de Adega cando lles reclamamos que ocupan unha zona pública pero nós non queremos que nolas abran só a nós. Queremos que se abran a todos os lucenses", afirmaron Adela Figueroa y el secretario general de Adega, Froilán Pallín en una nueva presión sobre la histórica sociedad lucense.

Otra de las propuestas es que se acondicione el área recreativa de la Fábrica de la Luz, que se cuide el cauce del Mera por albergar un bosque de ribera de gran valor y que se estudie la posibilidad de captar alguna veta de agua caliente a orillas del río para que las piscinas que proyecta el Concello sean de agua termal con propiedades mineromedicinales y no simplemente calentada.

Adega defiende, además, que la playa fluvial vaya entre la Fábrica de la Luz y Los Robles, zona que se debería acondicionar para el baño con vestuarios, servicios y socorristas.