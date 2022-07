Adega sale a la calle en Lugo para denunciar un "Prestige interior"

Ciudadanos de Lugo y de Ourense han salido a la calle este martes, convocados por la asociación ecologista Adega, para denunciar la situación que se está viviendo en la comunidad a causa de los incendios forestales que, denuncian, están causando un "Prestige interior".

En Lugo, los vecinos se han concentrado ante la delegación de la Xunta para exigir medidas que palien la situación que vive Galicia en relación a los incendios forestales.

En la cita han estado presentes distintos colectivos, así como representantes de partidos políticos, como el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lugo, Rubén Arroxo. El acto transcurrió con la lectura de un manifiesto, al que siguió un poema de la escritora Olga Novo.

Uno de los portavoces de Adega, Froilán Pallín, se ha congratulado de la "respuesta de la gente" a esta convocatoria, al tiempo que anunciaba que las movilizaciones seguirán. En concreto, han convocado una concentración ante todas las sedes de la Xunta el jueves a las 20.00 horas.

Sobre la situación actual, Pallín ha reclamado "responsabilidades políticas" a las consellerías de Medio Rural y de Medio Ambiente. "En cualquier país del mundo se estarían tomando medidas. Aquí están ardiendo joyas medioambientales", ha protestado.

Durante su participación en la convocatoria, Rubén Arroxo, que ha estado acompañado del parlamentario nacionalista Xosé Luís Rivas 'Mini', ha aprovechado para trasladar toda su solidaridad a las personas afectadas por los fuegos, así como el agradecimiento del BNG a los efectivos que luchan contra el fuego.

"Es importante que los vecinos afectados por el fuego se vean acompañados por el conjunto de las administraciones, que deben prestar todo el apoyo y colaboración para que recuperen sus viviendas y que, más allá de la circunstancia de que tengan o no seguro, cuenten con el acompañamiento y las ayudas necesarias para que lo antes posible puedan recuperar sus casas y restablecer sus vidas", ha dicho.

A mayores, el BNG ha puesto el foco en la falta de medios, de tal manera que, a 18 de julio, "hay brigadas antiincendios incompletas", con "la mitad de efectivos de los que marca la normativa Pladiga", aún "no se habían constituido la mayoría de las brigadas municipales" y "faltan convenios con los ayuntamientos para dotarlos de recursos básicos" como motobombas.

"Tenemos un Gobierno del PP que continúa sin ordenar el territorio, sin limpiar el monte, sin inversiones suficientes en prevención y cuando llega el verano, -cada vez más secos- se repite la ola de fuegos", ha señalado el diputado.

OURENSE. Ante la delegación territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Adega ha asegurado que la magnitud de esta ola de incendios "supera ya todo lo previsto" y "se trata de una catástrofe ecológica", ya que "se están destruyendo" las sierras orientales gallegas, áreas de "alto valor ambiental".

En el caso de la provincia de Ourense, Adega lamenta la especial afectación al Parque Natural do Invernadeiro, en Vilariño de Conso, el Parque Natural Serra da Enciña da Lastra y el ZEC del Macizo Central, pero también en los ayuntamientos de Valdeorras y Oímbra, donde numerosas personas han tenido que abandonar sus viviendas, en algunos casos calcinadas por las llamas.

En consecuencia, Adega ha mostrado su solidaridad con los vecinos afectados y ha pedido una comparecencia pública de la titular de Medio Ambiente de Galicia, Ángeles Vázquez Mejuto. "Consideramos lamentable e injustificable que la titular no haya comparecido aún para concretar y cuantificar cuántas hectáreas de espacios naturales protegidos están siendo arrasados por las llamas", critican los ecologistas, que piden, además, explicaciones de las medidas que desde el departamento "se deberían estar desarrollando para evitar los efectos de los incendios sobre las emblemáticas joyas naturales".

"Instamos a la conselleira a que comparezca públicamente para dar cuenta de cuál es la situación actual y para que diga cuáles eran las medidas que se tomaron para minimizar los efectos del desastre ecológico", han reclamado.

Bajo gritos de "Lumes nunca máis!", la asociación ha lamentado que el fuego "no da tregua a los montes gallegos" y han asegurado que ellos "no la darán en las calles". Por ello han reivindicado el esfuerzo especial de los dispositivos de prevención y extinción en los espacios naturales de mayor valor ecológico y ambiental de Galicia, "pero no sólo en los meses de verano", si no "durante todo el año".