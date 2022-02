Adega organiza el domingo una jornada de limpieza del río Rato

Adega organiza este domingo en Lugo una jornada de limpieza de ríos. El evento se llevará a cabo en un tramo del Rato, a la altura de Albeiros, entre las 11.00 y las 14.00 horas.

"Esta actividade xorde ante a necesidade de retirar o lixo existente no río, procedente na súa meirande parte da mala xestión doméstica, nomeadamente as toalliñas, preservativos, paus dos ouvidos... que se botan polo wc, e que rematan no río cada vez que as grandes choivas saturan as canalizacións de augas suxas", explican desde el colectivo en un comunicado.

Para participar en la actividad será preciso inscribirse antes del viernes 4 de febrero a las 14.00 horas. La inscripción podrá hacerse llamando al 982.24.02.99 o escribiendo un correo electrónico a la dirección [email protected], indicando nombre, apelidos, DNI e teléfono de contacto.