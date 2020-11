Adega niega que en el edificio Impulso Verde se utilice madera 100% autóctona

La asociación ecologista Adega acusa en un comunicado al gobierno local de "alimentar a confusión" al anunciar que el proyecto Impulso Verde, que promueve el Concello en la Avenida Infanta Elena, será "o primeiro edificio público galego construído con madeira autóctona certificada 100%".

Adega recuerda que en diversas informaciones el Concello asegura, "sen ningún tipo de pudor", que dicho edificio será construido en su totalidad con madera autóctona certificada procedente de A Mariña lucense y que apunta que las maderas a utilizar serán de pino radiata y de eucalipto, "especies arbóreas que non son autóctonas en Galicia", recuerda la asociación.

Para Adega, el Concello traslada una información "enganosa" en el ámbito forestal y "favorece a confusión sobre o carácter autóctono das especies empregadas". Pese a que considera acertado el uso de recursos locales o de cercanías por parte de las administraciones, la asociación recuerda que la madera de pino y eucalipto cultivada en Galicia nunca se podría denominar autóctona, ya que procede de especies exóticas o alóctonas "e, no caso do eucalipto, invasoras, tal e como ditou no seu día o Comité Científico de Flora e Fauna Silvestres do Ministerio de Medio Ambiente".

Adega cree que, a medida que avanza el proyecto, "o barrio multiecolóxico é máis propaganda que realidade".