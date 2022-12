Adega denuncia que o Concello agasalla árbores vivas como adornos do Nadal

A través dun comunicado, Adega Lugo critica que o Concello da capital lucense reparta abetos entre os comercios locais adscritos ao movemento Localmente Lucense. "Consideramos que agasallar árbores vivas no Nadal, sen a garantía de que sexan plantadas e non rematen no lixo unhas vez rematadas as festas, non é unha práctica sustentable en canto a pegada de carbono, nin ten que ser a área de Medio Ambiente quen se faga cargo da proposta", denuncian.

Por este motivo, esixen ao goberno local transparencia e que informe da orixe e destino das árbores da campaña do ano pasado e da actual, especificando ademais o número de árbores e os espazos naturais en que se plantaron e se prevé plantar. Así mesmo, solicitan información sobre os custos económicos derivados desta actuación en ambas campañas.

Nesta liña, instan a que o Concello empregue os cartos de forma responsable, "e que se destinen os orzamentos da área que xestiona Miguel Fernández, a resolver os problemas ambientais acuciantes da cidade como os que xa temos denunciado en múltiples ocasións, e que afectan directamente á calidade de vida das persoas". Como exemplo disto, sinalan o problema das toalliñas e outros produtos de hixiene que rematan nos inodoros, "que cada vez que chegan as grandes choivas, converten as marxes do río Rato nun vertedoiro".

Por outra parte, instan ao goberno municipal a que destine fondos para a conservación e mellora do río Miño, das súas marxes, e das especies catalogadas e en perigo de extinción presentes.

"Unha cidade verde non é aquela que aparenta coa axuda dunha pintura verde, corrosiva e perigosa como é a do Greenwashing aplicado polo Concello", sinalan.

Finalmente, volvendo ao reparto de abetos como agasallo de Nadal, apuntan que esta proposta "é a reafirmación dunha política medioambiental desenfocada, caracterizada por unha total falta de sensibilidade ecolóxica e pola continua deturpación da etiqueta sustentable en proxectos con fins meramente económicos".