El secretario xeral de Adega en Lugo, Froilán Pallín, anunció en la mañana de este martes que este colectivo, que forma parte del Foro do Camiño Primitivo, recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSXG que avaló la modificación del planeamiento urbanístico en la esquina de San Roque, la Ronda da Muralla y Montero Ríos. Este enclave está afectado por dos Patrimonios de la Humanidad, la muralla y el Camiño Primitivo.

La obra de urbanización del entorno implicará la eliminación de la pasarela metálica y ya comenzó, con el derribo de las edificaciones en ruinas de los solares colindantes, donde el planeamiento que se aprobó permite construir edificios de cuatro y de cinco alturas, estas en el frente de San Roque. Los promotores todavía no presentaron el proyecto edificatorio en el Concello.

El diseño urbanístico de esta esquina fue realizado por los dueños de los solares y aprobado por el Concello y la Xunta

El Foro iniciará también acciones públicas para concienciar a la sociedad lucense sobre este tema y evitar "un Garañón II", como una mesa redonda que se celebrará en las próximas semanas. "Isto é o punto de partida dunha loita á que non imos renunciar. Aínda se está a tempo de buscar unha solución", afirmó Pallín. Este reconoció que el Foro no tiene una propuesta alternativa definida.

El Foro do Camiño cree que tiene posibilidades de que su recurso prospere porque el TSXG no ha tenido en cuenta una de las pruebas que aportó, un informe de Icomos, el órgano asesor de la Unesco en España, que fue solicitado por el colectivo y que es muy crítico con la solución urbanística propuesta. Icomos se contradice de esta manera a sí mismo, ya que en la tramitación administrativa de la modificación del Pepri sí dio el visto bueno.

Los demandantes no solo están convencidos de que su recurso será admitido sino que creen que pueden ganar el pleito en base a varios argumentos. El principal es que, en la larga tramitación de esta modificación del Pepri, hubo cambios sustanciales que justificarían una segunda exposición al público, consideran, pero esta no se llevó a cabo. El TSXG interpretó que no era necesario porque no se modificaban los objetivos generales del Pepri, que son básicamente que las remodelaciones urbanas persigan una mejora de las relaciones con el entorno y se contemple el callejero existente, resolviendo los problemas relativos a tráfico rodado y peatonal, eliminación de barreras arquitectónicas, revaloración del monumento...".

Sin embargo, el Foro cree que los cambios que se hicieron fueron relevantes porque, tal como se recoge en los informes de Icomos y de la Dirección Xeral de Cultura, al reajustar alineaciones y rasantes para conseguir una mayor anchura de la Rúa San Roque (un tercer carril) y de Carril das Frores, entre otros motivos para dar acceso a los garajes de las nuevas edificaciones, la edificabilidad que ya estaba contemplada en el Pepri no cabía en edificios de bajo y cuatro plantas, por lo que se aprobó uno de cinco alturas con frente a la Rúa San Roque.

Los demandantes consideran que se hizo una modificación urbanística "ao servizo dos promotores" y que cabe la posibilidad de que sea anulada por la justicia y haya que acabar indemnizándolos. Serían responsables tanto los responsables políticos de la Xunta y del Concello como los técnicos de ambas administraciones, "colaboradores necesarios".

La modificación del Pepri fue diseñada por los promotores, opción que permite la ley, y aprobada por el Concello y la Xunta. Son los dueños de los solares quienes también costean la reurbanización de la trama urbana que se llevará a cabo en los próximos meses.