Adega dice que la Xunta cuestiona el impacto de la ampliación de O Ceao

El grupo ecologista Adega sacó ayer a la luz un informe de la Consellería de Medio Ambiente en el que se cuestiona el impacto que tendrá sobre el ecosistema de la zona la ampliación del polígono de O Ceao hacia el centro comercial As Termas. El informe de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental se hizo público el pasado 18 de mayo y, según Adega, "cuestiona a viabilidade" del plan urbanístico diseñado para una nueva urbanización industrial que en el PXOM se denomina Sector S-5.I.

"Tras constatar os salientables valores ambientais do ámbito afectado, onde se atopan varias nacentes do río Rato e existen abundantes formacións de bosque de ribeira e carballeiras, e detectar graves deficiencias no plan presentado –na identificación dos elementos naturais, na análise dos riscos de inundabilidade que afectan ao ámbito, falta de integración topográfica e paisaxística, etc.–, o informe xulga que a ordenación formulada supón unha ameaza directa sobre algúns destes valores e pode dar lugar a efectos ambientais significativos", indica el grupo ecologista.

CARENCIAS. Adega añade que el informe de la Xunta considera que las cuestiones que se apuntan condicionan la tramitación de esta urbanización "a unha xustificación da necesidade de urbanizar o ámbito, a unha revisión global da ordenación proposta, con adopción de medidas que minimicen os seus efectos ambientais, e á execución previa de determinadas obras infraestruturais, imprevistas no plan urbanístico".

Los ecologistas también recuerdan que este proyecto urbanístico ya fue informado "desfavorablemente" por otras organismos, como la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, que indica que considera "inviable o plan, por non respectar toda a rede fluvial afectada, non garantir o mantemento da súa función como corredor ecolóxico e estudar incorrectamente os efectos de inundabilidade xerados pola mesma".

Además, dice que el Instituto de Estudos do Territorio de la Xunta de Galicia advirtió la falta de estudios obligatorios en materia de paisaje e informó del efecto negativo del plan sobre el bosque húmedo existente, así como sobre la integridad de la red fluvial y de las masas arbóreas y alertó del "incumprimento de varias normas por mor da ocupación urbanística inxustificada dun espazo de valor natural e ecolóxico".

Por todo ello, Adega, que recuerda que presentó alegaciones contra este plan junto con otros colectivos, denuncia "a insustentabilidade e irracionalidade da nova urbanización industrial" y recuerda que hay 125 hectáreas de suelo con esta catalogación ya planificadas en el municipio, que considera suficientes para cubrir la demanda durante décadas.