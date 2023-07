Adega acusa al Fluvial de no facilitar una zona de paso ni reparar las ilegalidades

La asociación ecologista Adega acusó este martes al Club Fluvial de Lugo de que en la solicitud que ha presentado a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) para volver a obtener la concesión de uso del dominio público hidráulico no garantiza la zona de servidumbre para acceso público ni retira las instalaciones que le ordenó el órgano de cuenca para darle el visto bueno a su trámite.

En un comunicado hecho público este martes, Adega recuerda que el Club Fluvial lleva desde hace más de un año sin concesión y "sen cumprir coa resolución de extinción emitida pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil que lle obriga a demoler e retirar as obras e instalacións situadas no dominio público hidráulico do río Miño, así como a deixar expedita a zona de servidume para uso público".

En el proyecto que ha presentado para obtener una nueva concesión el club propone, según Adega, "a eliminación unicamente do valado das canchas deportivas, do torno da zona de piragüismo e da piscina infantil (que recentemente pintou), para deixar libre, hipoteticamente, o acceso á zona de servidume do río Miño".

La asociación ecologista se opone a que la CHMS le otorgue a la entidad de A Ponte la concesión mientras no elimine las canchas deportivas que "ocupan irregularmente o dominio público hidráulico" y las vallas que "acordoan o recinto do clube na zona de servidume do río", así como hasta que no reponga el aparcamiento de la zona de piragüismo y retire la cancilla de Fermín Rivera.