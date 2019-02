El adarve de la muralla vuelve a tener varias luces apagadas por vandalismo

Las luminarias del adarve de la muralla llevan días apagadas en distintas zonas debido a lo que la Xunta sospecha que fue un acto de vandalismo. Uno de los lugares afectados es el entorno de la escalera de Campo Castelo.

La delegación de la Xunta en Lugo explicó este miércoles que el equipo técnico que se encarga del mantenimiento eléctrico recibió aviso de que hay diferentes puntos con fallos de iluminación y trabaja en la reparación, aseguró. El número de luminarias afectadas todavía no está cuantificado, pero el origen de la avería parece haber sido el vandalismo, ya que hay varios luces con los cristales rotos. "A intención é repoñelas á maior brevidade posible e, en todo caso, recuperar a operatividade daquelas que non presenten desperfectos incompatibles co seu uso", explicó el Gobierno gallego. Al dañarse algunas luminarias se apaga toda la fase por seguridad.

La Xunta también informó de que a principios de mes, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, se tiñó de verde el alumbrado del adarve y, en los días posteriores, el equipo de electricistas aprovechó para supervisar el sistema, entonces íntegramente en funcionamiento, y realizar labores de mantenimiento.

La Consellería de Cultura dotó al paseo de la muralla de un nuevo alumbrado en 2013, tras años a oscuras por los constantes actos de vandalismo. En ese momento, se optó por un tipo de luminarias más eficientes y sencillas de reparar. Teóricamente también estaban ideadas para sufrir menos daños.