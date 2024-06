Adam Omar, maliense que vive en Lugo: la noche y el océano de Europa

Procendencia Mali

Profesión Obrero

Tiempo en Lugo 2 años

A Adam Omar le gustaría conducir. Se ha esforzado para aprender el suficiente castellano como para poder sacar el carnet. Va a empezar a ir a clase en julio. "Ya sé que es difícil, pero la vida no es un llano, es una escalera. Cuanto más te cueste subir más arriba vas a llegar". En las granjas de Mali no suele haber escaleras. Adam se crió en una granja de Khai, un lugar al norte del país, cerca de la frontera con Mauritania."Somos tres hermanos. Tengo un hermano gemelo. Ellos siguen en Mali con mis padres".

Las dos cosas más grandes del mundo son la noche y el mar, por eso nos dan miedo. Adam se lo perdió muy pronto. En casa cultivaban maíz y tenían ganado. Vacas, ovejas, cabras,... Durante el día los animales dormitan. Por la noche, cuando el calor aligera su pesadez, los animales salen a buscarse el pasto por las tierras que rodean la granja. "No podíamos dejarlos solos porque había chacales y leones que los atacaban". Tenían que ahuyentarlos.

El temor al mar se le diluyó cuando cruzó con 18 años a Mauritania, donde fue pescador. "Había aprendido a nadar en el río de Khai, así que no tenía miedo".

En Mauritania hablaba en árabe. Lo estudió en el colegio, junto con el francés. "También hablo pular, badalé, dariya, sonike, wólof... así que me muevo sin problemas por África.

Zarpaba desde el puerto de Nuadibú, situado en el oeste de Mauritania, cerca de la frontera con el Sáhara Occidental. Pero la ambición era Europa. "Mi sueño era venir a Europa porque quería independencia y seguridad. No pensaba, como otra gente de África, que en Europa todos fuesen ricos. Sabía que hay ricos y pobres, como en todas partes. Pensaba que en Europa encontraría gente buena y la encontré. Se cumplió mi sueño de vivir con independencia y tranquilidad con gente buena a mi alrededor", dice con una sonrisa extensa que parece su gesto natural. Antes, cuando todavía no había intentado alcanzar su ilusión, sabía que la oscuridad y el océano eran los únicos obstáculos a superar.

Zarpó desde Marruecos en un pesquero con provisiones de agua y arroz

Una medianoche hizo una marea más larga de lo habitual en el pesquero. Zarpó desde Marruecos junto a cinco compañeros con provisiones de agua y arroz. "Nos sobraron porque no teníamos hambre, comíamos poco". "Llevábamos un GPS, pero se nos estropeó el primer día, así que lo tiré al mar. Nos guiábamos por las estrellas. Había aprendido cuando iba en el pesquero. Yo no tenía miedo. O llegas a Europa o te mueres". Arribaron a la Gomera diez días más tarde. "Yo estaba bien, pero hubo compañeros que no podían andar".

Las manos de Adam son grandes. Es una ventaja para trabajar en la construcción. "Me he encontrado buenas personas, mis jefes se portan muy bien conmigo". Estudia español para sacar el carnet, inglés para mejorar y el Corán para no perder la fe. También juega al baloncesto con amigos que ha hecho en Lugo. Mide 1,87 metros.

Vive en un piso con otros dos africanos. "Mis dos compañeros son de Senegal. Con uno de ellos hablo en francés; con el otro en wólof porque él no sabe francés. También hablamos en castellano. Al final, nos entendemos". Puede que ahora tenga que cambiar porque ellos han encontrado empleos en otras ciudades.

Planes de futuro en Lugo

Ya tiene planes para el futuro. El inmediato es mantener lo que ha conseguido: ocupación, vivienda y gente buena. "Quiero estar en Lugo, estoy contento. Quiero sacar el carnet de conducir este verano. La vida es una escalera y quiero seguir subiendo", repite.

Su intención es viajar a Mali el próximo año. "Quiero ir en enero porque hace menos calor, y mi familia y mis amigos están más libres. Son agricultores. Tienen menos tareas en ese mes". El plan es levantar una casa en Khai, aunque de momento sea para tener una cocina, un dormitorio y un salón propios cuando disponga de días para regresar a su país.

Al final, cuando da la mano grande para despedirse, confiesa que hay el regreso tiene un argumento decisivo. Volverá probablemente en un avión de Royal Air Maroc o de Turkish Airlines, que son las compañías que vuelan desde Barajas a Modibo Keita, que es el aeropuerto de Bamako, la capital de Mali.

Al otro lado de la oscuridad y del mar lo espera Kunba. Hace un océano de tres años que no se abrazan. Hablan a través del móvil. Kunba tiene un año menos que él y una cara dulce.