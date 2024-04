"Empezó ella y yo solo me dejé llevar", declara un acusado de violar a su compañera de piso

Un joven acusado de violar a su compañera de piso en una vivienda de Lugo —aprovechando que la chica se encontraba en estado de embriaguez— negó este miércoles los hechos en el juicio y aseguró que ambos mantuvieron relaciones sexuales "consentidas". La víctima, por su parte, reiteró que aquella noche se acostó sola y se despertó con el acusado encima de ella, violándola.

Según argumenta el ministerio fiscal —que solicita para el hombre una condena de ocho años de cárcel—, la agresión se produjo en la madrugada del 26 al 27 de marzo de 2022, en la vivienda que ambos compartían con otras dos personas. El procesado, "con ánimo de satisfacer sus instintos libidinosos y aprovechando el hecho de hallarse la mujer durmiendo, así como su grave afectación alcohólica y su falta de consciencia", se metió en su cama y le bajó el pijama. Acto seguido, la violó hasta que la chica se despertó y lo empujó, logrando así zafarse de él.

Durante la vista oral —celebrada en la Audiencia Provincial de Lugo—, la mujer contó que había salido de copas con el acusado y había bebido mucho, por lo que no recordaba bien lo sucedido, pero que se había despertado porque el hombre estaba manteniendo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento. La chica, de origen alemán, ya no reside en Lugo y este miércoles prestó declaración por videoconferencia, con la ayuda de un intérprete.

Tal y como explicó la Policía Nacional tras el suceso, los agentes que acudieron al domicilio se encontraron a la víctima "en un gran estado de nerviosismo". Según contaron, la mujer no era capaz de expresarse en castellano, pero uno de los policías —que hablaba varios idiomas, entre ellos alemán— pudo comunicarse con ella y preguntarle lo que había sucedido. La chica fue trasladada al Hula, donde fue sometida a una valoración médica y forense.

El acusado negó este miércoles esos hechos e insistió en que las relaciones sexuales habían sido consentidas. "Teníamos una relación profundamente amistosa, casi familiar, pero nunca hubo nada sentimental entre nosotros. Esa noche salimos a tomar unas copas y volvimos a casa tarde, sobre las seis de la madrugada. Al día siguiente queríamos madrugar para ir a A Coruña, así que decidimos dormir en la misma cama para despertarnos el uno al otro. Nos acostamos y nos dormimos, sin que pasase nada. A la mañana siguiente", relató, "nos despertamos y ella empezó a tocarme entre las piernas. Además, cogió mi mano y la puso en los pechos. A mi me sorprendió, pero me dejé llevar. Ella estaba completamente despierta y no estaba ebria, pero de repente paró y dijo que era mejor dejarlo ahí, así que le hice caso, paré y me fui a mi habitación".

El acusado considera que la mujer denunció que fue violada "para que no la juzgasen" sus amigos por haber mantenido relaciones sexuales con él, ya que era amigo de su exnovio. Tras escuchar los alegatos de las partes, el juicio quedó visto para sentencia.