Lo acusan de retar con un cuchillo a su pareja y niega hasta que fueran novios

Un lucense acusado de zarandear a su compañera sentimental y amenazarla con un cuchillo negó este lunes los hechos en el juicio y dijo además que ni tan siquiera eran pareja. "No éramos novios ni manteníamos ningún tipo de relación. Solo éramos compañeros de piso desde hacía un mes", dijo.

La víctima, que declaró mediante videoconferencia, explicó que el día 21 de abril de 2018 salió a cenar con su hija y regresó a su domicilio a las dos de la madrugada. "Él estaba encerrado en el baño y yo me acosté. Después entró en la habitación, me tiró en la cama y se abalanzó sobre mí. Cuando salió de la habitación conseguí colocar un mueble contra la puerta para que no pudiera entrar y él volvió con un cuchillo en la mano y me amenazó. Era muy celoso y solía amenazarme con cuchillos por cualquier cosa. Pasé toda la noche sentada en la cama mirando hacia la puerta. Tuve mucho miedo", dijo.

La mujer aseguró que en el momento del altercado llevaba alrededor de dos meses conviviendo con el acusado, aunque dijo que eran "novios" desde hacía dos años. La hija de la víctima, que prestó declaración como testigo, corroboró este dato. Sin embargo, una amiga de la denunciada dijo que la mujer le había dicho que el acusado era "un amigo de su hermano".

Durante la vista oral también prestaron declaración la psicóloga y la forense que atendieron a la denunciante tras los hechos. Ambas señalaron que la relación entre la víctima y el acusado era "peculiar" y era la mujer quien marcaba las pautas. "Por lo que ella explicaba, no eran novios, pero paseaban de la mano y no mantenían relaciones sexuales, pero dormían juntos. Ella reconocía que no estaba enamorada, pero decía que la trataba bien y no quería estar sola. Era una relación en la que él estaba mucho más implicado que ella", comentaron.

El fiscal solicita una condena de 11 meses de prisión y la acusación particular eleva la petición a tres años y cinco meses de prisión. La defensa, por su parte, solicita la libre absolución del acusado por falta de pruebas y recordó además en la vista que "ya es el tercer hombre al que denuncia" por hechos similares. El juicio quedó visto para sentencia.