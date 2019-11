Lo acusan de amenazas y dice que solo afirmó: "Ese niño necesita un tortazo"

Un padre acusado de amenazar a su hijo adolescente negó este lunes los hechos en juicio contra él celebrado en el Penal número 2 de Lugo, donde el ministerio fiscal solicitó para él una condena de un año de prisión y 1.080 euros de multa. La acusación pública mantiene que el hombre amenazó por teléfono a su expareja y le dijo al menor que le iba a "sacar los dientes".

El acusado, sin embargo, reconoce que el 10 de noviembre de 2017 discutió con la madre de su hijo -con la que llevaba años sin mantener ningún tipo de contacto-, pero negó las amenazas. "Discutimos por teléfono porque mi hijo tenía un juicio por lesiones en el juzgado de Menores y ella no quería que yo asistiera, a pesar de que me habían citado. En un momento de la conversación", contó, "el niño comenzó a insultarme, así que le dije a su madre: creo que ese niño necesita un tortazo".

La mujer, por su parte, ofreció una versión diferente de lo sucedido. Según manifestó, llamó a su expareja para decirle que le habían notificado una resolución judicial relativa a la pensión de alimentos del menor. "Él me dijo que no me iba a pagar esa cantidad porque no la tenía y comenzamos a discutir, hasta que me dijo que todo ese dinero no me iba a llegar para curas. Mi hijo escuchó que su padre me amenazaba y lo insultó. Entonces", contó la madre, "él le dijo que cuando lo viera por la calle le iba a sacar los dientes".

El ministerio fiscal considera "creíble" la versión de la mujer y de su hijo -que actualmente tiene 19 años-, por lo que solicitó la condena del hombre, mientras que el abogado de la defensa pidió su libre absolución.

"Ella dice que su hijo no cogió el teléfono en ningún momento y el chico dice que sí, que se lo quitó a su madre e insultó a su progenitor

El letrado insistió en las "contradicciones" en las que incurrieron ambos en el juicio. "Ella dice que su hijo no cogió el teléfono en ningún momento y el chico dice que sí, que se lo quitó a su madre e insultó a su progenitor. Además, la mujer asegura que no habló con su expareja sobre el juicio del menor, pero el joven reconoce lo contrario. Son versiones contradictorias y no hay pruebas para vulnerar la presunción de inocencia contra el acusado", alegó.

Tras escuchar los alegatos de las parte, el juicio quedó visto para sentencia en el Penal 2.

SUSPENSIÓN. El mismo juzgado aplazó este lunes una vista contra una mujer acusada de agredir a su hija. Tal y como se recoge en el escrito de acusación del ministerio fiscal, el 6 de febrero de 2017, la mujer discutió con su hija en su domicilio y le propinó golpes en varias partes del cuerpo, llegando a tirarla al suelo.

Además, la mujer arrastró supuestamente a la joven por los pelos y le golpeó la cabeza contra la pared, "provocando en la víctima gran temor y desasosiego". A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió varias lesiones y tuvo que recibir asistencia médica.

El ministerio público acusa a la progenitora de un delito de malos tratos y solicita para ella una condena de ocho meses de prisión. Además, solicita que la mujer no se aproxime a su hija ni se comunique con ella por ningún medio durante un periodo de dos años. La vista por este caso se iba a celebrar este lunes, pero fue aplazada por indisposición de su letrado.