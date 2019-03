Lo acusan de abusar de una chica en el baño de un pub y alega que "se lanzó" ella

Un lucense acusado de abusar sexualmente de una joven en el baño de un pub negó los hechos en el juicio y alegó que fue ella la que «se lanzó» hacia él para darle un beso. "Abrí la puerta y ella me agarró del brazo y me metió en el baño. Acto seguido, me besó en la boca y yo la aparté", dijo.

El acusado explicó que conocía a la joven y a su novio y aseguró que en ningún momento intentó propasarse con la chica. "Ella estaba muy perjudicada cuando me besó y se marchó rápidamente del baño. Su novio estaba trabajando en ese pub como camarero y yo me acerqué a él y le dije: "Oye, con tu novia no ha pasado nada". No quería que ella le contara cosas que no eran ciertas", relató.

La joven, por su parte, ofreció una versión muy diferente de lo sucedido. Según contó, esa noche -alrededor de las cuatro de la mañana del 18 de octubre de 2015- había bebido y empezó a sentirse mareada, por lo que fue al baño del pub en el que trabajaba su pareja, en las inmediaciones de la catedral. Justo cuando iba a salir, el acusado entró, la agarró y comenzó a darle besos en la boca, mientras ella le pedía que la soltara. "Me besaba sin parar y no paraba de preguntarme si seguía con mi novio. Finalmente me soltó y me fui", declaró.

La chica explicó que, al día siguiente, le envió varios mensajes al acusado pidiéndole explicaciones por lo que había hecho. "Ni me lo reconoció, ni me pidió disculpas. Si me hubiera pedido perdón quizá no lo hubiera denunciado, pero lo que me hizo a mí se lo puede hacer a otra, y nadie se puede aprovechar de una persona que estaba tan mal como estaba yo esa noche", apuntó.

Durante la vista oral, celebrada ayer en el Penal número 1 de Lugo, también prestó declaración el novio de la denunciante. El chico explicó que esa noche no se enteró de lo que había sucedido, ya que estaba trabajando y había mucha gente en el pub, pero al día siguiente se lo contó la chica.

El joven dijo que conocía al acusado "de la calle" y que sabía que el episodio del beso «no iba a ir a más», pero se mostró ofendido porque el acusado no le pidió disculpas a él. "Si sabía que era mi novia, lo normal sería que me pidiera disculpas por lo que hizo. De hecho, si me hubiera llamado para disculparse conmigo, hubiéramos arreglado las cosas sin tener que llegar hasta aquí", espetó.

Tanto el ministerio público como la acusación particular consideran que el acusado es autor de un delito de abuso sexual y piden para él una multa de 3.600 euros. Solicitan igualmente que el acusado indemnice a la víctima en la cantidad de 800 euros. Tras escuchar a las partes, el juicio quedó visto para sentencia.