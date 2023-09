Dos acusados de vender cocaína en Viveiro dicen que era para su consumo

El ministerio fiscal solicitó este martes sendas penas de cuatro años de prisión para dos hombres acusados de traficar con droga en Viveiro. Los imputados negaron los hechos en la Audiencia Provincial de Lugo y culparon de su imputación a la exnovia de uno de ellos. "Yo había tenido una relación sentimental con esa chica y cuando lo dejamos nos llevábamos bien, así que un día le pedí prestados 300 euros para pagar el piso. Como tardé en devolvérselos, me denunció y le dijo a la Policía que vendíamos droga en la vivienda. Éramos consumidores, pero no vendíamos droga. Fue una denuncia falsa", declaró uno de los imputados.

La Fiscalía, sin embargo, considera probado que durante el año 2020, y hasta su detención en el mes de febrero de 2021, los dos acusados se dedicaban a la distribución ilícita de sustancias estupefacientes, "concretamente cocaína y esporádicamente otras sustancias". Los dos hombres llevaban a cabo estos trapicheos en su domicilio de la Rúa Melitón Cortiñas, en Viveiro.

La acusación pública mantiene que, para adquirir la droga, los consumidores se comunicaban con los acusados a través de sus "múltiples" teléfonos móviles y concertaban citas para la entrega, "que generalmente se desarrollaba en la vivienda de los acusados". Tal y como declararon los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el caso, los compradores acudían a la vivienda y permanecían en el interior de la misma el tiempo estrictamente necesario para efectuar la transacción. "El trasiego de personas era constante y a muchos de ellos se le intervino droga en pequeñas dosis al salir del inmueble", señalaron.

REGISTROS. Tras varias vigilancias y escuchas telefónicas autorizadas por el juzgado, los investigadores entraron en el domicilio de los acusados el 25 de febrero de 2021, donde únicamente fueron incautados 0,362 gramos de cocaína, con una riqueza del 1,89% y un valor en el mercado ilícito de dos euros. "Los acusados", alega la Fiscalía lucense, "sospechaban que la Policía los estaba investigando y que sería previsible una entrada y registro en el domicilio en cuestión, por lo que llevaron algunas de las sustancias de las cuales disponían al cuarto piso del edificio, donde había una vivienda desocupada". En este piso, los agentes encontraron 0,767 gramos de cocaína, con una riqueza del 40,86% y un valor en el mercado ilícito de 93 euros. Los dos hombres también llevaron sustancias al domicilio de la pareja de uno de ellos, donde se llevó a cabo otro registro y fueron hallados 0,154 gramos de cocaína, con una riqueza del 49,9% y un valor en el mercado ilícito de 22 euros.

Por estos hechos, los dos hombres fueron acusados de un delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.