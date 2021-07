El primer juicio por una de las piezas principales del caso Carioca, la que afectaba a la comisaría de la Policía Nacional y, en especial, a la Brigada de Extranjería, cumplió este martes su primera jornada en la Audiencia Provincial con el guión previsto: los acusados desviaron las responsabilidades de las irregularidades en los expedientes hacia el que fue el principal imputado en esta causa hasta su muerte hace un par de años, un policía nacional que actuaba como segundo en dicha brigada; este, dejaron entrever, lo habría hecho en connivencia con el cabo de la Guardia Civil que también fue detenido y encarcelado durante este proceso.

Ninguno de ellos se sienta en el banquillo. Sí lo hacen el comisario que era entonces el jefe de Extranjería y un funcionario de este servicio que trabajaba además como abogado en su despacho privado, ambos ya jubilados. El primero está acusado de falsedad en documento público, por el que le piden nueve años de prisión; el segundo responde por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y uso de información privilegiada, por lo que se enfrenta a una multa.

El centro de la acusación del ministerio fiscal son dos expedientes de prórroga de estancia en el país que se concedieron a favor de dos mujeres extranjeras que trabajaban en clubes de alterne que resultaron ser amigas de una tercera, a quienes los investigadores relacionaban íntimamente con el policía fallecido. Dichas prórrogas se concedieron sin que se aportara ningún documento de los necesarios ni se realizasen comprobaciones. Estaban firmados por el entonces jefe de Extranjería y ahora acusado y por un excomisario jefe que también estuvo investigado en este asunto, hasta que se demostró que se había falsificado su firma. Ayer declaró como testigo.

El abogado y funcionario procesado rechaza que usara su puesto en beneficio propio y dice que solo resolvía dudas

Gran parte del testimonio de este y de los interrogatorios a los acusados se fue en determinar cómo funcionaba un servicio que, según aseguraron, en aquel momento estaba saturado de trabajo por los continuos cambios en la leyes de inmigración y de regularización. Es en este trasiego de papeles y decenas de expedientes diarios a firmar en el que el comisario acusado situó los dos expedientes sospechosos. "Yo no podía comprobar todo lo que firmaba", explicó, "el trabajo se basaba en la confianza en mis hombres. Esos dos expedientes yo ni los toqué".

Tras reconocer que pudo "tener cierta falta de diligencia al no comprobar uno a uno los expedientes que firmaba", aseguró que tras conocer los hechos se sentía "engañado" por su segundo al mando: "Creo firmemente que todo fue una maniobra suya", insistió. Al parecer, según se expuso en la vista, este policía ya fallecido tenía incluso escaneadas todas las firmas de los funcionarios y miembros de la Brigada de Extranjería y acceso a los sellos.

En connivencia con él habría actuado, según la declaración, el cabo que se encargaba de las cuestiones de Extranjería y el control de los burdeles en la Guardia Civil, que llegó, según aseguró el acusado, a hacerse pasar por él ante las mujeres a las que quería beneficiar incluso presentándoles una tarjeta.

ABOGADO Y FUNCIONARIO. El otro procesado supuestamente aprovechaba su puesto de funcionario en Extranjería para beneficiar a clientes suyos o para conseguir trabajo para su despacho y para el de otros abogados. Las pruebas de la Fiscalía se basan en escuchas telefónicas en las que aparece hablando con otros letrados. Dos de ellos comparecieron el martes como testigos para confirmar la versión del acusado: se trataba de consultas habituales entre compañeros para resolver dudas sobre expedientes presentados, pura cortesía para poder agilizar los trámites entre tanto papeleo.

Antes, el funcionario y letrado había explicado que tenía concedida la compatibilidad legalmente y que no incumplió nunca la condición de no llevar asuntos relacionados con su trabajo en Extranjería. "Ni siquiera atendía personalmente al público", explicó, "hasta que me obligaron a hacerlo por el exceso de trabajo. Cuando me llamaban por teléfono, yo trataba de aclarar dudas para hacer todo más ágil, pero nunca trataba temas privados".

Testigo

"La jueza me imputó porque le dije que nunca follé al policía y ella creía que sí"

Uno de los testimonios más relevantes que se escucharon el martes fue la de la mujer que, según los investigadores, mantenía una relación íntima con el policía de Extranjería fallecido, a quien las defensas apuntan como responsable de las ilegalidades. Según confirmó esta mujer, en efecto ella medió con dicho agente para que dos amigas suyas consiguieran las prórrogas de estancia en el país que figuran en el sumario.

Sin embargo, afirmó que ella desconocía si era legal o no lo que hacía el policía nacional o cómo lo conseguía: "Yo no sabía qué había hecho, él lo hizo y ya".

Sin embargo, negó en todo momento que la relación fuera más allá de la simple amistad, pese a que el fiscal le recordó que esta era tal que, del mismo modo que primero intercedió a favor de una de sus amigas, luego se enemistó con ella y le pidió al policía que la expulsara.

Esta relación supuestamente íntima con él fue, de hecho, lo que provocó que durante varios años esta mujer figurara también como imputada en el caso. A preguntas de un abogado de la defensa, esta brasileña explicó que fue llamada a declarar como testigo por la jueza instructora, Pilar de Lara, en 2009; después de trece horas de interrogatorio como testigo, la jueza decidió cambiarle la condición a imputada en ese mismo momento: "Fue porque no le decía lo que ella quería oír", afirmó ayer ante el tribunal, "pensaba que le estaba mintiendo. La jueza creía que sí había follado con el policía, pero yo nunca lo follara".

En la sesión del martes también declararon por videoconferencia un policía de asuntos internos y un guardia civil que participaron en la instrucción de esta investigación, que dejaron entrever la escasa comunicación que había entre ellos y con la jueza.

Cuestiones previas que persiguen la nulidad

La sala de la Audiencia deberá pronunciarse en su sentencia sobre una serie de cuestiones previas que planteó Jacobo Cela, abogado defensor del funcionario procesado. Estas alegaciones cuestionan la legalidad de toda o parte de la investigación, y planteó su nulidad.



Prospectiva

La primera de ellas tiene que ver con el carácter de la investigación dirigida por Pilar de Lara contra su cliente, que calificó de "prospectiva. No se ha investigado un supuesto delito, sino que se ha buscado un delito contra mi cliente".



Escuchas

El letrado también cuestionó la legalidad de las escuchas telefónicas a su cliente, del que ni siquiera se molestaron en confirmar su identidad, dijo, antes de ordenarlas.



Prescripción

Por último, el letrado también defendió que, en cualquier caso, las acusaciones contra su cliente habrían prescrito hace años.