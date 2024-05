El acusado de once estafas en la venta de coches en Lugo alega que solo era intermediario

Un hombre acusado de estafar a varias personas con la compraventa de once vehículos, Rafael G.M., negó este jueves los hechos en la Audiencia Provincial de Lugo y aseguró que todos los denunciantes "se lucraron" con las operaciones realizadas. Las víctimas, sin embargo, afirmaron que el hombre les engañó para que firmaran la compra de varios coches, comprometiéndose a pagar él las cuotas, pero se llevó los vehículos y les dejó las deudas. "Me destrozó la vida, económica y personalmente", dijo una de las afectadas.

Según quedó recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado, "movido por un ánimo de lucro ilícito y amparándose en la relación personal y de confianza" que mantenía con una de los afectados, lo convenció para que comprase entre los años 2015 y 2016 un total de cinco vehículos de gama media-alta.

El modus operandi del presunto estafador de Lugo

Los coches fueron financiados y el acusado se comprometió a pagar la cuotas, "sin tener intención de hacerlo". De hecho, el hombre se quedó con los vehículos y abonó únicamente las primeras cuotas, por lo que la víctima recibió varias reclamaciones judiciales y extrajudiciales por parte de las entidades financieras afectadas, recibiendo incluso sanciones por multas de tráfico con relación a los turismos que ya no estaban en su poder. Los coches adquiridos tenían precios de entre 21.000 y 33.000 euros.

El ministerio público mantiene que, siguiendo el mismo modus operandi, el acusado convenció a otro conocido para adquirir un coche por valor de 27.811 euros y tampoco le abonó las cuotas, tal y como le había prometido. Finalmente, el acusado conoció a una joven en una inmobiliaria y le aseguró que podía ayudarla en la compra del piso. La mujer se encontraba "en una situación económica difícil", por lo que aceptó 500 euros por cada operación que el hombre le proponía.

De este modo, la víctima compró cinco coches por importes de entre 6.000 y 15.000 euros. En todos estos casos, el acusado también incumplió su compromiso y únicamente pagó las primeras cuotas de los préstamos. "Me fié de él y firmé lo que me pedía a cambio de 300 o 500 euros. Las primeras cuotas las pagó, por lo que acepté adquirir más turismos, pero después dejó de pagar todo. En aquel momento no lo pensé, pero estoy muy arrepentida y muy avergonzada de lo que hice. No era consciente de lo que suponía", explicó la mujer.

El acusado, que reside en Cospeito, negó los hechos. "Yo me dedicaba a la intermediación financiara e inmobiliaria y a la compraventa de coches. Yo les buscaba coches y ellos los compraban y después los vendían por un precio mayor. Yo no estafé a nadie; solo hacía de intermediario. Les busqué compradores en Rusia y otros países del Este y ellos vendieron los coches. No es verdad que me los quedara yo", declaró.

Seis años de cárcel y grandes indemnizaciones

El hombre se enfrenta a una condena de seis años de prisión y 3.600 euros de multa como autor de un delito de estafa.

Además de la pena de seis años de prisión y la multa de 3.600 euros, el ministerio público solicita que el acusado indemnice a las diferentes compañías que financiaron los turismos en cantidades que van desde los 648 hasta los 28.172 euros, sumando un total que supera los 172.000 euros. El juicio quedó visto para sentencia.