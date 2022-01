El acusado del crimen de As Gándaras se enfrentará a la máxima pena, 25 años

Francisco Javier Belda, en prisión desde febrero de 2020 como sospechoso de haber matado a su pareja en el domicilio de esta en As Gándaras, se enfrenta a una acusación de asesinato. Si el jurado que analizará su caso dentro de unos meses en la Audiencia Provincial de Lugo lo declara culpable sería condenado a 25 años de cárcel, la máxima permitida por el Código Penal.

En esta petición coinciden las cuatro acusaciones personadas: la Fiscalía, la Xunta, la familia de la víctima y la Fundación Amigos de Galicia (que ejerce la acusación popular). Ninguna de ellas contempla circunstancia atenuante que pueda rebajar la pena máxima, sino que, por el contrario, presentan la agravante mixta de parentesco. En el extremo contrario se sitúa la defensa de Belda, que plantea una eximente completa por el alcoholismo crónico del acusado y su estado en el momento del crimen, con lo que no sería consciente de sus actos.

Fuentes consultadas por este diario explicaron que la pena de prisión permanente revisable no es aplicable a este caso, dado que no se dan ninguna de las circunstancias necesarias: el asesinato cometido en el seno de una organización criminal o terrorista, el asesinato cometido tras la comisión de un delito contra la libertad sexual o el asesinato de una persona menor de dieciséis años o de especial vulnerabilidad. Esos 25 años son, por tanto, la pena máxima.

el crimen. Además de en su petición de condena, los relatos de todas acusaciones coinciden en lo fundamental, con variaciones poco significativas. Todas parten de la relación de pareja que Francisco Javier Belda, de 47 años en el momento del suceso, y la víctima habían comenzado en el verano de 2019, con periodos de convivencia en la casa de ella, en la Rúa da Ferradura de As Gándaras. Es allí donde, según resume la Fiscalía, "entre las 18 horas del día 6 de febrero y las 8 horas del día 7 de febrero de 2020, el acusado mantuvo una discusión con la víctima, en el curso de la cual, con conocimiento del grave estado de embriaguez en el que se encontraba, no teniendo la víctima posibilidad de oponer una defensa eficaz de su persona, con la intención de acabar con su vida le asestó con un cuchillo de 19 centímetros de longitud y hoja de 10, cuatro puñaladas en la región antero lateral del cuello. Como consecuencia de estos hechos, la mujer sufrió hemorragia de los vasos sanguíneos del cuello, sección de la arteria carótida primitiva derecha, sección de la glándula parótida, contusión frontal, siendo la causa de la muerte traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel del cuello". Tenía 49 años y dos hijos.

LA COARTADA. Posteriormente, añaden al relato otros escritos de acusación, el acusado tiró el cuchillo, limpió el baño con una fregona y telefoneó a sus padres en busca de una coartada. Al no responder estos, durmió en el lugar del crimen con el cadáver en el baño y, al día siguiente, fue a casa de sus padres, que vivían a unos cientos de metros en el mismo barrio. Con su ayuda, intentó que su familia cubriera sus actos, pero se encontró con la negativa de su hermano a encubrir el asesinato. Fue la denuncia de este la que facilitó a la Policía Nacional la detención.

Sangre fría

"¿Cómo prefieres morir, a cuchillo o a machete?"

Uno de los detalles que se pueden leer en los escritos de acusación hace referencia a la frialdad con la que el supuesto asesino cometió su crimen. Según se relata en uno de ellos, en el momento del homicidio el acusado, que había cogido el arma mortal en la cocina, le llegó a dar a escoger cómo prefería morir «a cuchillo o a machete». Finalmente, fue el cuchillo.



¿Tirado o enterrado?

También hay ciertas discrepancias en torno a lo que sucedió con el arma. Para unas acusaciones, el acusado tiró el cuchillo por la ventana del baño después del crimen. Para otras, se lo llevó la mañana siguiente y lo enterró en una zona ajardinada cercana. En cualquier caso, fue un vecino quien lo encontró.

Escena del crimen

"Una indefensión acentuada por estar en el baño"

Un punto en el que coinciden las acusaciones es en destacar la absoluta indefensión de la mujer en el momento del crimen, que le impidió oponer cualquier tipo de resistencia. Esa indefensión se habría visto acentuada porque el sospechoso la habría apuñalado aprovechando que estaba sentada en la taza del baño o con la ropa interior bajada.



Alcohol y pastillas

En estas circunstancias, también adquiere relevancia el estado en el que se encontraba la víctima: los análisis toxicológicos determinaron una tasa de alcohol en sangre de 2,64 g/l, además de rastros de medicamentos como benzodiacepina, antidepresivos y neurolépticos. Un grado de intoxicación que le hizo imposible defenderse.

Testigos

"No era normal cómo lloraba el perro"

Entre los testigos que prestaron declaración durante la instrucción, y que también lo harán en la vista oral, se encuentra una de las vecinas de la víctima. El día de los hechos, recuerda ruidos extraños en el piso de arriba, «como golpes o como que se arrastraban cosas», pero hay algo que no puede olvidar: «Lo que más me alarmó fue cómo lloraba el perro, como si le pasara algo, un lloro que no era normal».



A punto de subir

Esa misma testigo explica que estuvo a punto de subir en ese momento ante tanto ruido, pero no era el primer día que soportaba escándalo en casa de la víctima. Unos días antes, explicó, incluso había llamado a la Policía por unas discusiones durante la noche, pero nadie acudió.