"Estaba muy metido en las drogas y no recuerdo bien lo que pasó ese día. Consumía todo tipo de sustancias desde los 13 años, pero cuando me detuvieron por ese robo decidí dejarlo e inicié un tratamiento de deshabituación, con el que todavía continúo. Me fui a vivir a A Coruña, me apunté a varios cursos y ahora me va mucho mejor". Con este alegato se defendió este jueves en el Penal número 1 de Lugo un joven acusado de asaltar un chalé hace tres años en la zona de Fingoi.

Los hechos sucedieron sobre las once y media de la noche del 31 de agosto de 2017, cuando el chico y otra joven –que en aquel momento era su compañera sentimental– entraron en una vivienda unifamiliar, tras saltar una valla y romper el cristal de una ventana, y revolvieron los armarios y cajones de las habitaciones.

Un vecino de la zona observó "luces intermitentes" en el interior de la casa y le pareció sospechoso, ya que sabía que los dueños no se encontraban en ese momento en el domicilio, por lo que llamó a la Policía Nacional, que acudió al chalé y sorprendió a la pareja in fraganti. Los agentes cachearon a los sospechosos y comprobaron que llevaban encima multitud de joyas y otros artículos de valor, por lo que procedieron a su arresto.

[Las joyas recuperadas. AEP]

La detenida –de 23 años de edad y natural de Lugo– se acogió este jueves a su derecho a no declarar en la vista, mientras que el chico, de 28 años y de origen extranjero, respondió solamente a las preguntas de su letrado. Ambos rechazaron la posibilidad de reconocer los hechos y llegar a un acuerdo de conformidad con la representante del ministerio fiscal, que los acusa de sendos delitos de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa.

El ministerio público pide una condena de 23 meses de prisión para el chico, al que le constan varios antecedentes por otros robos y por lesiones. Para la joven, la Fiscalía solicita una pena de 18 meses de cárcel. El dueño de la vivienda asaltada no reclamó ninguna cantidad económica, ya que fue indemnizado por el seguro.