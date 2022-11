El acusado de amenazar a Arroxo por las redes alega que le "hackearon" la cuenta

El supuesto autor de las amenazas de muerte al teniente de alcaldesa del Concello de Lugo y portavoz del BNG, Rubén Arroxo, declaró este xoves en los juzgados de la capital lucense y negó los hechos. El hombre—que no quiso responder a las preguntas de la letrada de Arroxo— se limitó a decir que en ningún momento amenazó al nacionalista por las redes sociales y alegó que le "hackearon" la cuenta.

El responsable de Mobilidade, por su parte, ya declaró por este asunto el pasado 1 de septiembre y llegó a la sede de Armando Durán arropado por cargos públicos del BNG y por delegados sindicales de la CIG, entre otras personas. A las puertas del juzgado, Arroxo manifestó que el supuesto autor de las amenazas era "militante do PP" y "habitual colaborador da federación veciñal", y responsabilizó de lo sucedido a Óscar Poy y al presidente de la federación vecinal de Lugo, Jesús Vázquez.

El edil nacionalista recordaba entonces que no era la primera vez que sufría amenazas de muerte. Así, tenía presente que, en cinco meses, habían aparecieron pintadas en varios puntos de la ciudad con términos que, según precisaba, "usaba tamén un concelleiro do PP nas súas redes sociais", en alusión a Poy, aunque no llegó a citar en ningún momento el nombre del edil popular.

Además, el teniente de alcaldesa aseguraba que las amenazas de muerte por las que comparecía en el juzgado habían aparecido también en el perfil de Facebook del citado edil popular. Rubén Arroxo instó en aquel momento al PP a pensar que "está a fomentar a violencia e o odio por unha cuestión de ideoloxía política".

El denunciante también cargó las tintas contra la federación vecinal, a la que pidió, como al PP, que "mudara" su forma de actuar porque propicia "unha situación social complicada". Comentó además que desde que el BNG cogobierna en el Concello de Lugo —desde el año 2019—, esta organización "está lanzando mensaxes de odio de xeito continuado contra nós".

Tras escuchar las declaraciones del denunciante y del denunciado, el juzgado decidirá si hay indicios para atribuirle a este último algún hecho delictivo y continuar con el proceso o si, por el contrario, se archiva el caso por falta de pruebas contra el acusado o por entender que los hechos no son constitutivos de amenazas.