El acusado por el accidente mortal de Albeiros afronta cuatro años de cárcel y niega la culpa

El 4 de abril de 2018, un joven de 21 años de edad, natural de Candia (Abadín), perdía la vida en un accidente de tráfico registrado en una rotonda de la Avenida Infanta Elena. La víctima viajaba en el asiento trasero de un Seat Ibiza conducido por Marcos N.S., quien este jueves –casi cinco años después del suceso– se sentó en el banquillo de los acusados del Penal número 1 de Lugo para rendir cuentas con la Justicia por su presunta responsabilidad en el suceso.

El ministerio fiscal acusa al joven de un delito de homicidio por imprudencia grave y de otros cuatro delitos de lesiones –ya que el accidente se saldó con una persona fallecida y otras cuatro heridas de gravedad–, por los que solicita una condena total de cuatro años de cárcel y seis años de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores. La defensa, sin embargo, pide la libre absolución de su cliente, al considerar que el conductor no cometió ninguna imprudencia al volante, por lo que no tiene ninguna responsabilidad penal en el suceso.

El joven se negó este jueves a contestar a las preguntas del fiscal y de las acusaciones particulares, respondiendo tan solo a las cuestiones que le planteó su abogado. Según dijo, en el momento en el que se produjo el accidente circulaba a una velocidad de 50 kilómetros por hora, respetando en todo momento las normas de tráfico. Su letrado insistió además en que el joven rebasó el radar fijo de la Avenida Infanta Elena poco antes de colisionar y el cinemómetro no detectó ninguna infracción. "El radar está ubicado a 500 metros del accidente y no saltó. Este un dato muy relevante y fundamental para acreditar que el acusado sí que cumplía las normas de circulación".

El abogado defensor también hizo hincapié en que "la carga, el tipo y el estado del vehículo" tuvieron una incidencia directa en el accidente. "La velocidad no se pudo determinar y no fue la causa del suceso", aseveró. Finalmente, en su alegato final, el letrado argumentó que las cuatro personas que viajaban con el acusado no llevaban puesto el cinturón de seguridad. "Si lo hubiesen llevado, ahora no estaríamos hablando de homicidio imprudente y de lesiones graves. Hubo una negligencia evidente de los pasajeros del vehículo. Además, en un primer momento, reconocieron ante los agentes que no hacían uso del cinturón, aunque ahora reclaman una indemnización y dicen lo contrario", concluyó.

Para las acusaciones, sin embargo, hay pruebas "claras y contundentes" para concluir que el acusado cometió una "imprudencia notoria y grave".

El ministerio fiscal mantiene que el joven conducía su Seat Ibiza "a una velocidad inadecuada, tanto para las características de la vía, en la que existen intersecciones, como para la carga y el peso que debía soportar el vehículo, en el que viajaban otras cuatro personas". De este modo, tras detenerse en un semáforo ubicado en Infanta Elena con la Rúa Montirón, el joven aumentó la velocidad, adelantó a cuatro vehículos que le precedían y, al llegar a la primera glorieta -por la que no se puede pasar a más de 40 kilómetros por hora-, circuló por el carril interior a una velocidad superior a 70 kilómetros por hora y salió por la primera intersección. En ese momento, el coche derrapó y circuló sin control durante unos 35 metros, invadiendo el carril contrario de circulación y embistiendo a un coche que circulaba correctamente.

El conductor acusado del accidente mortal de Infanta Elena. EP

Según las acusaciones, los agentes que investigaron el accidente señalaron que este vehículo recibió el golpe "en sentido vertical, de arriba a abajo" y que su conductora explicó en su momento que el coche del acusado "vino volando" e impactó contra el suyo. Las acusaciones recalcan también el testimonio de los jóvenes que viajaban con el acusado, quienes dijeron que el joven iba conduciendo "a gran velocidad" y "tipo rally". Igualmente, un agente de la Guardia Civil que estaba fuera de servicio explicó que vio pasar al acusado a tanta velocidad que incluso le dijo a su mujer: "Menuda ostia se van a pegar".

Con respecto al cinturón de seguridad, las acusaciones señalan que los tres jóvenes que viajaban con el acusado y que resultaron heridos insisten en que llevaban puesto el cinturón y en que también lo llevaba el fallecido, aunque tras la colisión fue todo muy caótico. "Nos lo pusimos al subir, pero después nos bajamos rápido del coche y no sabemos quién se lo pudo soltar a la víctima", comentaron. El fiscal señaló además que el hecho de que los pasajeros llevasen o no puesto el cinturón de seguridad "no disminuye la responsabilidad penal del acusado".

Además de la pena de prisión, las acusaciones piden indemnizaciones para los heridos y para los padres y hermanos del fallecido, así como para su hija, que en el momento del accidente no había cumplido los dos años. Las partes discuten también si el chico tenía o no una relación de convivencia con la madre de su hija. El juicio quedó visto para sentencia.