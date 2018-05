La acusación destaca las "contradicciones" de Ibrahima y la defensa pide abrir nuevas vías de investigación

El abogado que ejerce la acusación particular en representación de la familia de Tatiana Vázquez, Pablo Freire, considera que el acusado del asesinato de la joven, su exnovio Ibrahima Ndiaye, ha incurrido en claras "contradicciones" durante su declaración en el transcurso de la vista oral e incluso fue "cazado" en "varias mentiras", lo que dejó en evidencia su testimonio.

Ibrahima se negó a responder a las preguntas del ministerio fiscal y tampoco quiso seguir contestando a las cuestiones que le estaba formulando la acusación particular cuando había transcurrido algo más de media hora de interrogatorio.

"Ya imaginábamos que iba a hacer eso. De hecho, veníamos ya preparados para que no contestase a nuestras preguntas. Me sorprendió que no contestase a las del fiscal", dijo Pablo Freire.

En todo caso, durante su declaración "se le cazó en dos o tres mentiras" y aunque "las quiso solventar en ese momento, quedó en evidencia ante el jurado popular", porque además quedó demostrado que "se contradice" en su versión sobre lo sucedido.

"La verdad es la respuesta siempre más sencilla. Cuando se miente, pasa esto. La mentira siempre necesita complicidad. Es lo que ha pasado y lo que va a pasar durante todo el juicio", aseveró el letrado.

LA DEFENSA INSISTE EN EL ADN DE LAS COLILLAS. Por su parte, el abogado que se ha hecho cargo de la defensa de Ibrahima Ndiaye confía en que el juicio sirva para demostrar la inocencia de su patrocinado, pero también para abrir nuevas vías de investigación que permitan llegar al verdadero culpable, porque opina que se han obviado indicios que podrían haber llevado la causa por caminos muy distintos.

A su juicio, esas nuevas vías de investigación deberían comenzar por cotejar el ADN de las colillas que aparecieron al lado del coche de Tatiana con el de gente de su entorno o con la que se relacionaba, porque la correspondencia de esas muestras solo fue comprobada con su cliente y dio negativo.

"Creo que habría que abrir un abanico de posibilidades entre gente conocida, gente con la que ella se relacionaba directa o indirectamente a través de redes sociales, para ver si ese cotejo daba algún resultado positivo", insistió.

Por otra parte, añadió que "si todo estuviese tan bien atado como los investigadores creen, el arma tendría que haber aparecido, porque el recorrido tampoco deja lugar a mucho margen".

El letrado César Lodos dijo que la vista oral que este martes ha empezado en la Audiencia Provincial de Lugo es "una buena oportunidad para valorar toda la investigación" y ver "qué se les ha escapado por el medio" a los responsables del caso, para intentar que "de ahí salga el, la o los responsables del crimen de Tatiana".

"Se debe hacer justicia, pero no buscar un culpable porque sí", añadió Lodos, quien opina que los agentes encargados del caso "se han autoconvencido desde el principio de que él era el único culpable", de modo que ha sido una investigación que "ha carecido del rigor de explorar otras vías posibles", porque "no hay ninguna prueba" que incrimine a su cliente.

Reconoció que Ibrahima está "esperanzado" con el resultado del juicio, pero "todo juega en su contra, porque es la última persona que la vio, es su pareja sentimental, es extranjero y sin un arraigo fuerte en España".