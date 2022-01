Los lucenses que iban a trabajar este miércoles a primera hora tenían que sortear basura acumulada junto a la catedral y los restos seguían allí a las nueve de la mañana. La situación llevó al PP a reclamar que se mejore ya el servicio.

"Pónganse a trabajar ya", dijeron desde las filas populares al gobierno local, a la vez que insistieron en decir que no es tolerable que la basura se amontonen en un lugar en el que confluyen tres bienes que son Patrimonio de la Humanidad.

9 da mañá. Xusto no punto no que se unen tres Patrimonios da Humanidade, así amence o mércores en #Lugo. Señores do goberno local, póñanse a traballar por favor. @elprogreso_Lugo @vozlugo @radiolugoser @Cope_Lugo @ondacerolugo pic.twitter.com/k0dur3fvxp