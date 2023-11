El Círculo de las Artes organiza una fiesta de los 80:  "Actuarán Carta de Ajuste y Los Parrots"

¿Cómo surgió la idea de una fiesta de los años 80?

De la solicitud de un grupo de socios. Hay una generación amplia que comparte la percepción de que la música de los 80 es muy buena o, por lo menos, muy bailable. Plantearon hacer una fiesta centrada en esa década, igual que se hizo la de los años 20.

¿Quién la amenizará?

Los grupos Carta de Ajuste y Los Parrots, que son muy enrollados y tienen mucho tirón. El Círculo tiene interés en apoyar a las agrupaciones que están empezando a despuntar.

¿A quién se dirige?

Es una fiesta abierta a todo el mundo porque nos pidieron que fuera así, no exclusiva para socios. Los no socios deben retirar una entrada de 15 euros y, durante la fiesta, que empezará a las 23.30 horas del día 25, habrá servicio de bar a los precios competitivos del Círculo, iguales para socios y no socios. Pedimos a todos que vengan caracterizados porque así resulta más divertido.

¿Ya están a la venta las entradas?

Se pueden reservar ya llamando al Círculo y, a partir del lunes, se pueden empezar a retirar en las oficinas.