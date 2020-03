LARA MÉNDEZ pon o foco na cuestión social ante a crise do coronavirus. Á vez que axusta servizos, busca que o impacto non deixe veciños na cuneta.

O Concello tenta anticiparse ás consecuencias do coronavirus cun plan de cinco millóns para axudar a familias, autónomos e pequenas empresas. É vital ir por diante dos acontecementos?

O Concello está dando respostas inmediatas aos desafíos, cun plan de limpieza, reforzando o servizo do Fogar do Transeúnte, cun plan económico de axudas... Estamos nunha situación complexa, sen precedentes, por iso é importante transmitir seguridade aos cidadáns. É importante agora pensar nas persoas e nos fomos adiantándonos coa idea de complementar

axudas a outras que poidan vir.

Poñen na mesa cinco millóns.

Haberá moita xente que o pase tremendamente mal durante e despois da crise do coronavirus e queremos trasladar ás empresas a idea de que tenten aguantar, que podemos axudar. Somos un

Concello coas contas saneadas e iso permítenos habilitar esta partida de cinco millóns, unha cantidade importante para axudar aos cidadáns e as empresas e autónomos.

A idea do Concello é intentar previr unha situación de crise?

Combatir o coronavirus é cousa de todos. O mesmo que é importante respectar as pautas, a limpieza, a distancia coas persoas... hai que concienciarse de que esta é unha loita colectiva e que tamén é cousa de todos a repercusión económica que pode ter esta crise sanitaria mundial. Temos que pensar que chegaremos da mellor maneira se todos aportamos.

O plan ten unha vertente social importante.

Hai dous eixos: social e para as empresas. Están as axudas para as familias que necesitan conciliar, que teñen menores de trece anos ou maiores dependentes e que necesitan apoio porque eles teñen que ir traballar . E queremos evitar que moita xente vexa agravada a súa economía por esta circunstancia. Por iso haberá axudas para quen non poida pagar o aluguer e pensamos nos autónomos que se poden ver nunha situación delicada e abocados ao peche se non teñen respaldo...

Antes dicía que queren que as empresas saiban que haberá axuda, que traten de aguantar.

O peche de pequenas e medianas empresas tería un impacto en cadea e queremos contribuír a evitar esas situacións. Pero tamén pensamos que temos que axudar aos empleados a paliar a súa situación se hai empresas que se ven na necesidade de pechar.

A idea é que as axudas estean dispoñibles axiña?

Queremos que estean dispoñibles no menor tempo posible, que haxa axilidade. Haberá outras

axudas do Goberno e da Xunta, pero estamos traballando xa nas bases para establecer como se van dar as axudas.

O plan do Concello ten un calado social e tamén a axuda a domicilio tivo a declaración de servizo esencial municipal.

Dende o primeiro día tiven clara a necesidade de atender os máis vulnerables e a axuda a domicilio

é clave para dar asistencia aos que máis o necesitan.

Decidiron tamén ampliar servizos do Fogar do Transeúnte.

Creceu o número de usuarios do Fogar do Transeúnte e vimos que había que facer algo, por iso pasa a estar aberto as vintecatro horas, sérvense todas as comidas e ademais temos todo disposto xa para ampliar o servizo no Pavillón Municipal.

Cando abrirá o Pavillón?

En canto sexa necesario. O decreto está asinado e o espazo está habilitado. En canto sexa preciso, abriremos, porque debemos evitar que no Fogar do Transeúnte haxa aglomeracións de persoas e dobrouse a demanda. Antes tiñamos uns vinte usuarios ao día e a demanda de comidas dobrouse.

Outra das accións do Concello céntrase na limpeza urbana.

Activouse un plan especial e intensivo na cidade como medida para frear a propagación do virus.

O goberno está traballando de forma coordenada para facer fronte á pandemia e as áreas de medio

ambiente, de servizos sociais e de transporte están tendo especial peso no deseño de medidas de

axuda aos cidadáns e de contención da propagación do virus.

Están tamén preparados para dar algúns servizos ás persoas que se vexan afectadas polo virus ou que deban estar en cuarentena?

Medio ambiente, por exemplo, xa ten definido un plan para recoller na casa o lixo dos enfermos que

deban permanecer confinados. E ampliouse o servizo do 010, para dar mellor atención telefónica aos cidadáns nun momento en que se restrinxe o acceso ás oficinas.