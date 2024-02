Dos actores sin barreras

Dos actores del grupo lucense de teatro Os Pinchacarneiros, Ángeles Tejero y Mauro Rodríguez, intervienen en el anuncio promocional de la campaña a nivel nacional Menos barreras, más barrio de Plena Inclusión, una confederación con 60 años de historia que agrupa a unas 950 entidades de todo el Estado que apoyan a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Esta campaña, cuyo vídeo se está viralizando en las redes sociales, tiene como objetivo "recuperar la vida comunitaria en los barrios y en los pueblos" para que haya "más apoyos, más entendimiento, más inclusión". Pretende sensibilizar a la sociedad para que se construyan espacios más acogedores con la diversidad, pues en España casi 31.500 personas con discapacidad intelectual, autismo o parálisis cerebral se encuentran en residencias, cuando al 84% les gustaría vivir en sus propias casas rodeados de vecinos y con oportunidades para poder relacionarse.

"Miles de personas se están quedando al margen de lo que pasa en nuestra sociedad. No pueden participar en algo tan básico como hacer la compra, ir al gimnasio, reunirse con sus vecinos o tomarse algo con los amigos", advierten desde esta confederación para explicar el porqué de la campaña.

Mauro Rodríguez, de 33 años, que lleva más de una década trabajando como ordenanza de la Seguridad Social en Lugo, tras aprobar las oposiciones, y que es campeón de España de natación para discapacitados intelectuales, interpreta en el spot a uno de los tres agentes infiltrados del comando que tiene como misión "generar entornos adecuados para que todas las personas puedan vivir en ellos", como por ejemplo convencer a alguien para que ayude a una anciana a subir con su carro de la compra cargado una interminable escalera.

"Me lo pasé genial", afirma sobre el rodaje este joven, que asegura que está "la tira acostumbrado" a subirse al escenario porque lleva "más de 16 años" en teatro y con Os Pinchacarneiros ha hecho "actuaciones por toda España". Ahora está ensayando con este grupo para representar la obra O achado do castro, del autor lucense Manuel Núñez Singala.

Mauro Rodríguez compagina el trabajo y el teatro con el deporte. Entrena todos los días de la semana, excepto los martes por la tarde por motivos laborales. Nada unos 3.000 metros en cada jornada. En tres semanas tratará de revalidar en Málaga su campeonato de España de 200 metros mariposa.

Ángeles Tejero, caracterizada de baloncestista. Plena Inclusión

"UNA FANTASÍA". La otra actriz lucense de Os Pinchacarneiros que participó en el rodaje del vídeo es Ángeles Tejero, que, según cuenta, interpreta a "una chica que quiere jugar a baloncesto en una pista, pero me rechazan y me siento mal, luego me aceptan y me enseñan".

"Me lo pasé muy bien. La gente fue encantadora. Nos hicieron sentir muy cómodos. Fue una fantasía", afirma Ángeles Tejero, que lleva 19 de sus 38 años dedicándose a la interpretación. Ha participado en obras de teatro, cortometrajes y series de televisión. Con la sonrisa que siempre le acompaña, dice que el papel en esta campaña "significa mucho para mí" y añade, entre bromas, que "me gustaría llegar más lejos que Sharon Stone, pero quiero ser una actriz con los pies en la tierra".

"El vídeo es genial. Es como una cinta de James Bond, pero con personas con discapacidad porque también podemos hacer cosas como una persona normal y corriente", precisa Ángeles Tejero, que aprovecha para hacer un llamamiento a la sociedad para que "tenga más conciencia del cambio climático y para que deje las guerras".

Además de sus diarios ensayos con sus compañeros de Os Pinchacarneiros, a los que considera fundamentales para que la seleccionasen en el cásting del spot de Plena Inclusión, Ángeles Tejero tiene tiempo para preparar unas oposiciones, acudir a clases de canto en Fábrica de Sons y aprender alemán en la Casa das Linguas. Explica que estudia este idioma porque tiene familia en Alemania. También se defiende en inglés e italiano, que aprendió, según cuenta su familia, viendo programas de la cadena de televisión RAI, pues asegura que tiene "facilidad para los idiomas y mucha memoria".