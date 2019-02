La actividad de los gorrillas llega a aparcamientos del Sagrado Corazón

Carlos Vázquez Arrojo lleva catorce años trabajando en el barrio del Sagrado Corazón y prácticamente el mismo tiempo aparcando en la explanada que hay entre la estación de tren y el puente de Carlos Azcárraga y, desde hace cerca de una semana se enfrenta, al igual que el resto de conductores que estacionan en ese lugar, a las coacciones de un gorrilla. "Sinálache o sitio e cando saes do coche acércaseche. A min no me chegou a pedir diñeiro, nin sequera chegou a poñerme a man, pero todo o mundo sabe o que hai", explica. Él, el primero. El martes se encontró el coche con una raya cuán largo es el automóvil. "Empeza atrás e acaba no capó", señala.

Vázquez no puede demostrar que el autor del daño fuera la persona que ejerce de forma ilegal como aparcacoches, pero no le caben muchas dudas y este miércoles por la mañana acudió a la Comisaría a poner una denuncia. "Non é que sexa moi apegado ao coche, de feito ten varias raias, pero é pola indefensión e a impotencia que sintes. Na lei non está considerado un acto violento, pero é o que é. É practicamente como se che poñen unha navalla no pescozo e che din, dáme os cartos", cuenta este damnificado.

El conductor explica que desde el primer día decidió no dar dinero al gorrilla porque, además de que lo considera "un atraco", utiliza el estacionamiento siete días a la semana y darle dinero cada día sería "tirar moitos cartos".

El gorrilla hace acto de presencia sobre todo a primera hora de la mañana, hasta que el aparcamiento se llena, y entre los afectados hay familias que acuden a llevar a sus hijos al colegio del Sagrado Corazón. En el entorno del centro escolar no hay mucho espacio para aparcar y hay padres que optan por hacerlo en la explanada que hay al lado del puente de la vía del tren, explica el vicepresidente de la Asociación de Nais e Pais, José Manuel Cancela. Entre las familias hay malestar y preocupación por el hecho de tener que sufrir la actividad del gorrilla en presencia de niños pequeños.

Hasta ahora, la actividad de los gorrillas siempre había tenido lugar en el barrio de A Residencia, cuando funcionaba el hospital, y en el entorno del Hula, cuando empezó a funcionar el complejo sanitario, donde en alguna época algunos llegaban a pedir 5 euros a cada conductor. En esta zona, los aparcacoches ilegales siguen actuando y, solo en las etapas en las que la presión policial es mayor, su actividad baja de intensidad. Ni el aparcamiento público que habilitó el Concello frente a la entrada principal del hospital se libra de la presenciad de los gorrillas, que ahora encontraron otro nicho de mercado en el entorno de la estación ferroviaria.

APARCAMIENTO DE ADIF. Las quejas se centran en la superficie que hay por la parte inferior de la vía, pero algunos conductores aseguran que también se ha visto a gorrillas en el aparcamiento que Adif, que este miércoles no pudo confirmar este hecho, acondicionó hace unos meses al otro lado de la estación. De momento, en la Policía Nacional solo consta una denuncia por hechos que podrían estar relacionados con la actividad de los gorrillas en el barrio de A Estación, según informó.

Ambos estacionamientos suelen estar llenos en muchos momentos del día, ya que también es utilizado por conductores de fuera de la ciudad por su proximidad al centro.