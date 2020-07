Rafael Monte, director del área sanitaria de Lugo, no estaba el lunes especialmente preocupado por la situación de la pandemia de Covid-19. El motivo es que está preocupado "todos los días. Estos brotes, como el de O Saviñao, son la prueba de que debemos estar más alerta. A partir de ahora los brotes van a ser la norma en los próximos meses, debemos acostumbrarnos. Y asumir que pueden surgir en cualquier sitio. No hay una nueva normalidad, hay una cruda realidad".

Dentro de la preocupación permanente, Monte también tenía noticias tranquilizadoras. El brote de A Mariña está a punto de ser sofocado y el de O Saviñao se mantenía en los 15 contagios, a falta de los resultados de las PCR de la tarde. "Tenemos claro que se ha producido en el contexto de un núcleo familiar", detallaba el doctor, "y esperamos que esté totalmente acotado en los próximos días, que no haya más sorpresas de las que ya tenemos".

Esa sorpresa fue el salto que dio a Paradela: "Hemos podido seguir la trazabilidad del primer círculo al segundo, el de Paradela. Se trata de personas que pertenecen a una segunda lista de contactos de contagiados en esa comida familiar, porque los círculos se amplían con otros amigos, compañeros de trabajo... Pero es el mismo brote, está conectado", aseguraba.

Respecto al origen, que en algunos ámbitos se quiso adjudicar a varias personas procedentes de Madrid que estuvieron en la comida familiar de O Saviñao, Rafael Monte reconocía que no sabían "si el brote originario es de Madrid o es local, pero el caso índice es de O Saviñao. En la comida había varias personas de Madrid y se ha avisado a sus autoridades sanitarias, pero que sean unos u otros a nosotros no nos influye, no importa demasiado".

A MARIÑA. En cualquier caso, es el brote que en estos momentos centra las preocupaciones de las autoridades sanitarias lucenses, ya que "el de A Mariña está teniendo una evolución muy favorable. Hace días que no tenemos ningún caso nuevo de contagio, se podría dar casi por controlado, no sé si al cien por cien", aventura el director del área sanitaria de Lugo.

Monte es consciente de que el fin de semana pasado la costa lucense ya experimentó un repunte de actividad y visitantes que podría tener sus efectos, pero es un factor que no mitiga su optimismo: "Los casos de este fin de semana los veremos dentro de una semana", explica, "ya se verá si la mayor afluencia de visitantes ha podido influir, pero a día de hoy se puede decir que está controlado". Por contra, insiste, "llevamos muchos días sin nuevos casos, y al haber menos contagiados también hay menos posibilidad de contactos. Soy muy optimista. A Mariña es buen ejemplo de cómo controlar un brote que, no olvidemos, llegó a tener más de 200 afectados. Y se hizo porque la ciudadanía se lo tomó en serio, se puso las mascarillas, cumplió las medidas de distancia social y desinfección. Debemos estar muy orgullosos y felicitar a los ciudadanos, a los sanitarios, las fuerzas del orden y todos los que han colaborado en controlar la situación, es un ejemplo de cómo actuar en otros sitios en los que veamos brotes a partir de ahora".

Unos brotes, recalca este médico, que van a pasar a formar parte no ya de la nueva normalidad, sino de "la cruda realidad". Y que están esperando para desatarse en cualquier momento: "Debemos acostumbrarnos y asumir que pueden surgir en cualquier sitio. Pensamos que es más fácil en las ciudades o en sitios masificados, pero ya vemos que no, que puede ser en un municipio como O Saviñao o en cualquier reunión familiar. Debemos acostumbrarnos porque esto va a ser así los próximos meses, va a ser la norma. No hay riesgo cero".

CUATRO NUEVOS CASOS. Según los datos facilitados ayer por la Conselllería de Sanidade, el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte tenía 89 casos de Covid- 19 activos en la provincia, lo que supone cuatro más que el día anterior. De ellos, solo hay dos hospitalizados (en el hospital de Burela).

Relajarse está prohibido

Situaciones típicas del verano, como visitar la casa familiar, una comida con amigos o salir a la piscina o la playa no eximen de las medidas

El doctor Rafael Monte analiza para este medio, desde el punto de vista del experto en sanidad, alguna de las cuestiones de actualidad relacionadas con la pandemia y de las situaciones que cualquier persona se va a encontrar este verano. En todas ellas, la clave es muy simple: mantener las medidas de seguridad sanitaria, estar en alerta. Y más aún cuando la situación invite a la relajación, porque esta es la principal aliada del coronavirus. "Estamos viendo que hay dos situaciones destacables de contagio", detalla Monte, "la gente joven que se relaja en los locales de ocio y las reuniones familiares, también donde hay más tendencia a la relajación de las medidas sanitarias. Ese es el punto en común, la relajación. Nos pensamos que por ser familia o amigos no nos pueden contagiar".

Visita a la casa familiar

"Es en lo que estamos pensando el noventa por ciento de los españoles, en ir a visitar a nuestros padres y nuestra familia. Lo primero que hay que entender es que no podemos hacer vida normal aunque sea la casa de nuestros padres, no nos podemos quitar las mascarillas ni estar todo el tiempo dando besos y abrazos. Y más aún si no somos convivientes o vamos de otras comunidades".

"Si hay personas mayores o de riesgo en la casa, hay que extremar las medidas, nos guste más o menos. También en casa hay que mantener las distancias y las medidas de higiene, ventilación, lavado de manos, como en la vida pública. Y tratar de evitar lo máximo posible el contacto con personas ajenas".

El cloro no es suficiente

"Todos pensamos que porque la piscina tenga cloro no podemos contagiarnos, pero no creo que el cloro evite que si el bañista de al lado me estornude en la cara me vaya a contagiar. Es verdad que no tiene sentido llevar la mascarilla mientras nos bañamos, pero sí guardar las distancias y otras medidas".

En la playa, con mascarilla

"Si estás en una playa sin apenas gente, con viento y la persona más cercana a diez metros, vale que puedes arriesgarte a quitarte la mascarilla. Pero si estás en la playa de Sanxenxo, como he visto unas imágenes este pasado fin de semana, con la gente apiñada, el riesgo sigue siendo alto, porque puede entrar cualquier bañista con tos y contagiar a diez, y estos a cincuenta y estos a doscientos. Tiene que haber sistemas de control de entrada en las playas y de vigilancia".

Las multas son necesarias

"Creo que es necesario que alguien revise y controle que se cumplan las medidas. Si todos llevásemos las mascarillas y mantuviésemos dos metros de distancia sería suficiente, pero como se deja al libre albedrío... A medio plazo, lo más sencillo para el control de la norma es la sanción, porque el incumplimiento de la misma crea una presión asistencial tremenda".

"Para mí lo de llevar las mascarillas en el noventa y tantos por ciento de las situaciones es como los de circular a 120 por la autovía. No se trata de que te vayan a multar con 600 euros y cuatro puntos, sino de que está comprobado que a más velocidad nos matamos".

Reino Unido está peor

"Hay demasiado foco mediático sobre el número de casos, una pelea diaria con los números. Se está dando una visión muy pesimista de cómo van las cosas. Vale que no somos un país ejemplo de cómo se han hecho las cosas, pero es lo que hay. En Gran Bretaña están bastante peor". "La dificultad para transmitir datos exactos lo que pone de manifiesto es la dificultad de crear y gestionar un sistema eficaz que recoja los datos, no una voluntad de ocultarlos. Las cifras varían todos los días, incluso dentro del mismo día, la situación es muy dinámica. Pero lo importante no es el número, sino si hay una trazabilidad epidemiológica de los casos. Es decir, que todos los que vayan apareciendo estén en relación con el brote original".