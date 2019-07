Acosan con mensajes pornográficos a un lucense debido a un error en una web de citas

"Empezó el viernes por la tarde. Estaba con mis hijos en la piscina y recibí un mensaje de un número que no conocía. "¿Dónde estás? ¿Puedes quedar? ¿Sales a hoteles?", decía. Le dije que se había equivocado y me preguntó si era colombiana. "No, soy un tío"". Con este primer mensaje comenzó la odisea pornográfica que ha sufrido un lucense durante los últimos tres días. ¿La razón? Una mujer llamada Carolina, que vive en Castellón y se dedica a la prostitución, se equivocó de número de teléfono y puso por equivocación el de este vecino lucense en dos webs de citas. La consecuencia, más de 40 llamadas, imágenes obscenas y mensajes subidos de tono durante todo el fin de semana.

"Esa misma madrugada me llamó un chico que buscaba a Carol y le tuve que explicar que no, que se había equivocado. A las cuatro y media de la mañana llamó otro preguntando si Carolina estaba libre. Le insistí en que no y me preguntó si le podía ofrecer chicas. "No, no tengo chicas. No soy chulo". Le colgué y apagué el teléfono", explica este lucense.

Captura del perfil de Carolina.



Desconectar el terminal no fue la solución. Cuando lo encendió por la mañana había recibido diez mensajes de diez números diferentes y otras tantas llamadas perdidas. Harto de lidiar con hombres necesitados, el lucense tomó la decisión de bloquear todos los mensajes que le llegaron hasta que ayer se animó a bromear con uno de ellos para extraer información . "Ahí supe que Carolina era de Castellón".

Además, recibió un mensaje de la empresa que se encarga de gestionar el anuncio de la colombiana en la red invitándole a aprovechar una oferta durante los próximos 30 días. "Ahí conseguí el número de la empresa y contacté con ellos. No lo pudieron solucionar, pero por lo menos me dijeron en qué webs se anuncia Carolina".

Una vez localizadas las webs, el lucense procedió a denunciar los dos anuncios por número equivocado. Al ver que la publicidad seguía activa horas después, decidió enviar un correo electrónico a la propia Carolina para comentarle del error y avisarle de que estaba "perdiendo dinero, porque fueron más de 40 llamadas en solo tres días. Eso es mucha pasta".

Este lucense confía en que la situación se solucione en los próximos días. "Me he cansado de explicarle a la gente que no soy un proxeneta".