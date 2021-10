Acepta dous anos e medio por atracar unha gasolineira en Guitiriz

Un mozo que hai catro anos atracou a punta de coitelo unha gasolineira en Buriz, no municipio de Guitiriz, aceptou onte unha condena de dous anos e medio de prisión.

Esa pena era a metade do que solicitaba inicialmente a Fiscalía que lle atribuíu un delito de roubo con violencia. O ministerio público rebaixouna ao recoñecer o acusado os feitos. A vista oral celebrouse no xulgado do Penal número 1 de Lugo.

O asalto a esta gasolineira de Buriz tivera lugar o 8 de agosto de 2017 de noite. O acusado chegou en motocicleta á estación de servizo, entrou na oficina co casco posto, que lle tapaba o rostro, e cunha garrafa. Sacou entón un coitelo que levaba agochado na manga e ameazou a empregada.

"Abre a caixa e dáme o diñeiro. Necesito 285 euros", espetoulle o asaltante á dependenta, segundo figuraba no escrito de acusación do ministerio fiscal. Cando viu que a moza estaba xuntando os billetes e as moedas, precisoulle que "non quero o teu diñeiro, quero o do xefe".

Na tenda da estación de servizo tamén se atopaba un cliente, ao que o procesado lle arrebatou o teléfono móbil, aínda que despois llo deixou enriba do mostrador.

Antes de fuxir, con 200 euros como botín, o atracador pediulle á empregada e ao cliente que lle deran "dous minutos para marchar", co compromiso de que "non vos molesto máis". E tamén lles pediu desculpas. "Síntoo moito, pero necesítoo», afirmou.

DÉBEDAS DE XOGO. O acusado cometeu o atraco nesta estación de servizo do municipio de Guitiriz ao parecer para poder facer fronte as débedas que tiña contraídas pola súa afección ao xogo.

O procesado atópase actualmente en prisión. Este non é o único atraco a unha gasolineira que lle atribúen. A finais deste ano terá que volver sentarse no banco dos acusados dos xulgados do Penal de Lugo para responder por un asalto a outra estación de servizo da provincia.