Acepta dos años por herir a su vecino en una pierna con una desbrozadora

Un vecino de Lugo aceptó este lunes una pena de dos años de prisión como autor de las graves lesiones que causó en la pierna a otro vecino con una desbrozadora. El hombre no tendrá que entrar en prisión si no delinque en los próximos dos años, pero deberá pagar además una indemnización de 15.000 euros a la víctima.

Los hechos fueron juzgados en el Penal 2 de Lugo, si bien concluyeron con una conformidad entre las partes y la Fiscalía. Esta solicitaba en principio tres años de cárcel por lo sucedido en una parroquia de Lugo el 6 octubre de 2017. Sobre la una de tarde, el ahora condenado se encontraba desbrozando una finca cuando la víctima se fue hacia él. Entre ambos ya había habido rencillas anteriormente y, de hecho, se disputaban la propiedad de la finca en la que estaba trabajando.

Según el escrito de acusación, "el acusado vio cómo se aproximaba su vecino hacia él y le recriminaba que estuviera allí, ya la consideraba de su propiedad. No obstante, pese a que veía cómo se aproximaba su vecino no adoptó las precauciones necesarias para evitar que fuera alcanzado por la máquina desbrozadora que estaba utilizando, no apagándola, motivo por el finalmente impactó la misma en su pierna derecha".

Los efectos de la máquina sobre la pierna fueron tremendos: le abrió varias heridas profundas y le provocó una fractura abierta de tibia y peroné. La víctima fue trasladada al hospital y permaneció 18 días hospitalizado, tras ser operado. También las secuelas son visibles, según la descripción aportada por el ministerio público: cinco cicatrices de diverso tamaño, varias placas atornilladas al hueso, dolor en la pierna, limitación para flexionar el tobillo y una ligera cojera. Por ello la petición inicial de indemnización superaba los 45.000 euros, si bien el acuerdo permitió fijarla en solo 15.000 euros.