Acepta 71 días de trabajos sociales por amenazar a su ex a la salida del instituto

Un joven aceptó una condena de 71 días de trabajos en beneficio de la comunidad porque amenazó a su exnovia en varias ocasiones, una de ellas cuando esta salía del instituto de la capital lucense en el que estudiaba, a raíz de que había roto la relación con él. La vista se celebró este lunes en el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo.

Los dos jóvenes fueron novios durante dos años. Tras las fiestas de San Froilán de 2018, ella puso punto y final a la relación y él en los cuatro días siguientes a esa ruptura le amenazó en tres ocasiones.

La primera vez fue, el mismo día en que rompieron, a través de un mensaje de audio que le envió, en el que afirmaba, entre otras cosas: "Que no te vea por ahí de fiesta ni nada porque te la voy a liar, eh, y muy, muy gorda. Vas a tener que llamar a la Policía. Te lo juro por mis muertos. A mí tú no me haces esto...".

Tres días después, cuando se cruzó con la víctima por la calle a la salida de esta del instituto, le dijo "con ánimo de amedrentarla", según la acusación del fiscal, "Te voy a matar y a todos los chicos que estén contigo. Te voy a joder la vida".

La tercera y última amenaza la profirió al día siguiente cuando se volvió a cruzar en la calle con ella, cuando iba acompañada por una familiar y un amigo. Entonces aseguró que pondría fotografías íntimas de la joven "por todo Lugo" y que "le iba a joder la vida".

Al día siguiente el juzgado dictaba una orden que prohibía al acusado aproximarse y comunicarse con la víctima.

El ministerio público solicitaba inicialmente un año de prisión por un delito continuado de amenazas, pero tras llegar a un acuerdo con el letrado de la defensa y al reconocer el acusado los hechos rebajó esa petición a 71 días de trabajos en beneficio de la comunidad, condena que aceptó el joven.