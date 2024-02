Los accidentes mortales bajaron un 35% y el 58% de los fallecidos tenían menos de 25 años

Los accidentes mortales descendieron el año pasado en la provincia de Lugo un 35% con respecto al ejercicio anterior, con once siniestros con víctimas, la misma cifra que se había registrado en 2020, un año marcado por las restricciones de movilidad.

Tal y como anunció este miércoles la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, la provincia lucense registró una tendencia descendente en el número de accidentes con heridos, "contabilizando 117 menos que no 2010", dijo. En cuanto a las causas, las salidas de vía provocaron este tipo de siniestros en un 48% de los casos, "sendo o motivo principal dos accidentes", confirmó. En este sentido, Isabel Rodríguez hizo un llamamiento público "para tratar de manter a tendencia á baixa na provincia, un compromiso que depende de todos".

La subdelegada del Gobierno destacó que en 2023, "por primeira vez desde hai moitos anos, non se rexistrou ningún atropelo mortal nas estradas da provincia, o que motiva a seguir recomendando o uso do chaleco reflectante e pedindo a máxima precaución a condutores e peóns", señaló. Igualmente, hizo referencia a la importancia de las múltiples campañas de sensibilización llevadas a cabo en materia de seguridad vial, "xa que o o tempo demostra que as cifras poden mellorar se todos seguimos as normas e actuamos con precaución”.

Con relación al tipo de vía, Rodríguez explicó que todos los accidentes con fallecidos registrados el pasado año ocurrieron en carreteras convencionales,"sendo os turismos os máis implicados con respecto a outros medios de desprazamento, como motos ou camións, pois un 69% das vítimas mortais viaxaban en coche", dijo. En cuanto a la edad, el 59% de las personas fallecidas tenían menos de 25 años y el 88% fueron varones.

El balance de seguridad vial relativo a 2023 apunta también que la primera causa de los accidentes mortales fue la distracción (45% en 2023, frente al 53% en 2022, seguida de la velocidad excesiva o inadecuada (27% en 2023 con respecto al 18% en 2022). En el conjunto de los accidentes con heridos, la distracción también figura como causa principal en un 32% de los casos, seguida de la velocidad excesiva o inadecuada (18%) y el cansancio o sueño (14%).