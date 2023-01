Dos accidentes en Avenida de Breogán evidencian el riesgo en cruces de Lugo

Los dos accidentes de tráfico ocurridos esta semana en menos de 24 horas en el mismo punto de la Avenida de Breogán, el paso de peatones que se encuentra a la altura de la sede de la Federación Galega de Fútbol, ha desencadenado en las redes sociales una batería de demandas vecinales de mejoras inmediatas de la seguridad vial en la zona.

El pasado miércoles un niño de 12 años era evacuado al Hula tras ser atropellado por un turismo en el paso de peatones cuando se dirigía a clase acompañado por su padre. Testigos presenciales aseguran que el conductor, que circulaba a velocidad moderada, pudo perder el control del vehículo al pisar el cojín europeo previo, que estaba helado.

Casi 24 horas antes, el martes, se producía una colisión en cadena de tres turismos cuando el primero frenó en el paso de cebra para que cruzase una transeúnte. Solo se registraron daños materiales, no personales.

Antes de ese paso de peatones, en dirección salida de la ciudad, hay un cojín europeo para que los vehículos aminoren la velocidad. Vecinos de la zona consideran que es una medida insuficiente.

A raíz de los dos accidentes registrados en menos de 24 horas en este tramo las redes sociales actuaron como altavoces de las demandas vecinales. Una de las personas que ha exigido al Concello de Lugo que adopte medidas es la transeúnte que fue testigo directa del accidente en cadena del pasado martes.

"No sé cual es la solución... un radar, un semáforo o un badén... pero está claro que tenemos un problema si no paran los accidentes en cadena, si no paran los atropellos... Ambos accidentes no son los primeros ni serán los últimos", afirmaba esta peatona.

Este problema de seguridad vial suscitado en la Avenida de Breogán hace aflorar otros que se localizan en otros puntos de la capital lucense, que se agravan cuando llueve con ganas, como en los últimos días, porque se dispara el tránsito de vehículos.

Cruce con atropellos

En los últimos años no se han producido atropellos mortales en el casco urbano de Lugo, Aún así la Policía Local tiene subrayado en rojo el cruce de Camiño Real con la Rúa Curros Enríquez debido a que varios peatones han sido arrollados por vehículos en el paso de cebra de esta intersección.

La solución se antoja complicada. Los vehículos que circulan por Camiño Real cuando se disponen a girar a la izquierda para dirigirse a Curros Enríquez se encuentran con el semáforo en ámbar, al mismo tiempo que los peatones de esta segunda calle tienen la señal luminosa en verde.

Camiño Real tiene otro punto delicado. Es el cruce con Concepción Arenal. Los vehículos que bajan por esta segunda calle a veces no respetan la señal de stop.

El riesgo de accidentes debería reducirse cuando estén finalizadas las obras de peatonalización del tramo inicial de Camiño Real, desde la Ronda da Muralla hasta Concepción Arenal.

A pocos metros de este cruce, en la zona de las Casas Baratas, hay otro en el que se suelen registrar también colisiones. Es en el de la Rúa Pontevedra con Castro Gil. Los conductores que circulan por la primera de las vías obvian la señal de stop que hay.

En el barrio próximo de A Residencia hay varias intersecciones en las que se podría mejorar la seguridad vial, a juicio de los vecinos. Dos de ellas son las de la Rúa Río Lor con las calles Quiroga y Portugal, en donde ya se han registrado más de un sobresalto.

Montirón

Las demandas vecinales van por barrios. Los del de Montirón piden que se instalen una rotonda, bandas rugosas o un paso de peatones elevado para frenar a los conductores que circulan a más velocidad de la debida por la Rúa Virxe da Esperanza, que comunica con el Paseo do Rato.

Cuando se habla de mejorar la seguridad vial las miradas se ponen en la Ronda das Fontiñas debido a que esta arteria con tanto tráfico cuenta con varios cruces en los que se suelen registrar accidentes, como el que está a la altura del Carril do Xuizo.