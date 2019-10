El acceso a los cuidados paliativos, lastrado por la falta de equidad

El acceso a los cuidados paliativos es desigual, no universal, dependiente de la zona en la que se viva y el área sanitaria a la que se pertenezca como paciente. "Si en tu área hay una unidad de cuidados paliativos vas a tener una atención estupenda, pero hay pacientes sin ella", recuerda el presidente del comité del Hula, el internista Álvaro Fernández Rial, que cita esa falta de equidad como el principal problema que sigue lastrando al que "es un derecho de todos".

Hoy se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y ese es precisamente el lema que las sociedades de la especialidad han elegido este año: 'Mi cuidado, mi derecho', con el objetivo de que los pacientes presionen para que las políticas sanitarias aseguren la universalización de los cuidados.

Fernández Rial recuerda que lo ideal sería que todos los médicos proporcionasen atención paliativa a sus pacientes. Esta resulta precisa en aquellos a los que se diagnostica con una enfermedad crónica, que no se va a curar y que, en un momento dado, puede resultar amenazante para la vida. Cree que el 90% de esa atención debería proporcionarla el médico de Familia, el más cercano al paciente y el que mejor lo conoce.

Fernández Rial: "No es solo falta de formación, sino también de tiempo"

Sin embargo, la realidad es otra. "No es solo la falta de formación. Todos los médicos deberían recibir una específica para dar atención paliativa, al menos, básica. Es también la falta de tiempo. No se puede hacer en cinco minutos", admite y añade que los médicos de Atención Primaria, con las agendas llenas, no están en condiciones de contar con el tiempo preciso.

Señala también la necesidad de tener ciertas habilidades de comunicación y de intentar abordar la atención paliativa casi desde el diagnóstico porque ayuda a reducir el número de procedimientos invasivos en el futuro. "Hay estudios con pacientes con cáncer de pulmón en estadío IV, comparando grupos que reciben el tratamiento convencional y el que, además de ese, recibe atención paliativa, Se observa que el segundo tiene una mayor supervivencia", explica el internista.

La Aecc solicita protección para el fin de la vida

La Asociación contra el Cancer, que en Lugo preside Mariluz Abella, demanda con motivo del Día de los Cuidados Paliativos el "compromiso" de todas las fuerzas políticas con las personas en el final de la vida.



Subraya la entidad que "el derecho a cuidados paliativos se contempla como un Derecho Humano y es un indicador del progreso de una sociedad". Aboga, a la vez, por garantizar el respeto a las preferencias del enfermo si desea permanecer en su domicilio, siempre que las condiciones lo permitan.