Las academias lucenses duplicaron sus alumnos en los últimos dos años

La demanda de clases para preparar oposiciones en Lugo se ha duplicado en los últimos dos años. Las academias han notado ese sustancial incremento a partir de 2017, no en 2016 cuando se volvió a aplicar la tasa de reposición del personal funcionario; es decir, cuando el Gobierno permitió que se fueran creando nuevas plazas y empezó a hacer ofertas públicas de empleo más numerosas.

"Al principio la gente no se acababa de fiar, no se creían que se fueran a convocar", explica Antonio Reyes, subdirector de Premir, una academia especializada en preparar las oposiciones a Educación. Idéntica percepción tuvieron los alumnos de Academia Postal, centro que prepara las de Administración, tanto estatales como autonómicas. "Cuando se hace un anuncio así, muchos no creen que se vaya a mantener", dice la directora Gélica Cendán, que recuerda que, en la actualidad, con convocatorias confirmadas hasta 2020 son muchos los que se animan. El perfil de opositor varía mucho en función del tipo de convocatoria. José Manuel Rivas —de J.M.Rivas, que prepara Matemáticas, Física y todas las tecnologícas— explica que las de Matemáticas precisan de un estudiante dedicado que se lo plantee "con tiempo por delante, todas las oposiciones necesitan tiempo, pero estas más".

Reyes encuentra diferencias entre los que optan a las de Sanidad —"un tipo de oposición que difícilmente se aprueba a la primera y a la que se presenta gente que lleva años trabajando"— que las del cuerpo de Maestro. "En esas lo habitual es que se trate de gente joven que acaba de terminar la carrera y no es extraordinario que se la saquen a la primera", dice.

Por su parte, Cendán detecta en el opositor reciente la creencia errónea de que con unos meses tendrán suficientes. "Muchos tardan en darse cuenta de la dedicación que se necesita para opositar", dice. Admite que en las convocatorias estatales, los gallegos tienen fama de hacerlo bien por lo que no es raro que las academias atraigan estudiantes de fuera.

Educación

Cita en Lugo de 1.600 opositores

Los tribunales de las oposiciones de Educación que se celebraron en Lugo convocaron a un total de 1.600 opositores.



Los exámenes más concurridos fueron los de profesor de FP de Procesos de Xestión Administrativa, con 357 inscritos para 45 plazas. Para otra de las especializades de docente de FP, Mecanizado e Mantemento de Máquinas, Lugo fue la ciudad en la que se centralizaron todos los exámenes.



También Primaria

Las pruebas de profesor de Primaria se reparten por toda la comunidad gallega. En el caso de Lugo, las pruebas fueron en el IE S Ánxel Fole.